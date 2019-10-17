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Разумков заявил, что Рада не закроет «Миротворец» по требованию ООН
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на требование Бенджамина Моро, заместителя главы миссии ООН, о необходимости закрыть сайт «Миротворец». Об этом сообщает «24 канал».
На брифинге в Киеве Дмитрий Разумков сказал, что знает ситуацию с требованием ООН.
«Парламент не может участвовать в таких процессах, поскольку не имеет полномочий закрывать информационные или другие сайты. И я не уверен, что Верховной Раде эти права нужны», — отметил спикер.
Однако власть не может игнорировать обращения миссии ООН, поэтому Разумков выступил с призывом: «Мне бы очень хотелось, чтобы все СМИ и не только, потому что есть разные восприятия этого сайта, работали исключительно в законодательном поле и не вредили интересам нашего государства».
Ранее сообщалось, что страны «большой семерки» подали протест по поводу деятельности сайта «Миротворец».
Фото: РИА Новости Украина
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