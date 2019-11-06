В «Борисполе» перехватили партию контрабандных деталей военных самолетов для Минобороны РФ

Украина

СБУ пресекала контрабанду в Россию запчастей к боевым самолетам. Ранее правоохранители разоблачили крупную аферу в «Укроборонпроме». Подробности сообщает пресс-служба СБУ.

Группировка из шести человек незаконно скупала у разных продавцов агрегаты и узлы к боевым самолетам, находящимся на вооружении Военно-воздушных сил России: Су-27, ТУ-22 и другим. Заказывали поставки дельцы из РФ, которые работали на минобороны этой страны. Запчасти отправлялись российским заказчикам через третьи страны.

Партия товаров военного назначения была задержана при спецоперации на таможенном посту аэропорта «Борисполь».

Во время следственных действий в складских помещениях, а также по месту жительства злоумышленников в Киеве и Харькове правоохранители изъяли агрегаты и узлы с комплектующими к боевым самолетам, которые были подготовлены для вывоза контрабандой. Обнаружены также электронная переписка с заказчиками из России, комплекты таможенной и технической документации для сопровождения сделки.

При обыске организатор преступной группы пытался открыть огонь из огнестрельного нарезного оружия.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала артиллериста боевиков, которого подготовили в России.

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