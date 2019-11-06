Украина

Украина ввела запрет на ввоз старых грузовых вагонов из России: когда он вступит в силу

Кабинет Министров на заседании в среду, 6 ноября, приняло решение запретить ввоз из России старых железнодорожных вагонов. Решение вступит в силу с 20 ноября 2019 года.

«Правительство, в частности, запретило ввоз в Украину железнодорожных вагонов из Российской Федерации с 20 ноября 2019 года, а не с 1 марта 2020 года, как предполагалось ранее», — говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Facebook напомнил, что о намерении ввести запрет было известно еще в мае, и после этого в Украину ввезли более 3 тыс. старых российских вагонов.

В свою очередь председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов отметил, что с начала года в страну завезли около 4 тыс. старых грузовых вагонов из России. По его оценке, украинская промышленность сможет обеспечить обновление всего парка грузовых вагонов самостоятельно.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение составляет чувствительный импорт (уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция), а российское дизельное топливо таки попало под санкции. На импорт этого горючего до 2,5 млн тонн в год пошлина составит 2% от таможенной стоимости. Но на объемы, превышающие отметку в 2,5 млн тонн, пошлина увеличивается до 25%.

Что это означает для украинских водителей, читайте в статье «ФАКТОВ».

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