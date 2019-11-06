- 20:02 «Локомотив» – «Ювентус» — 0:1: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
- 19:51 Украина ввела запрет на ввоз старых грузовых вагонов из России: когда он вступит в силу
- 19:50 Специально создают конфликт: в "Дизель Шоу" откровенно высказались о скандале на "Танцях з зірками"
- 19:42 «Терминатор Фатум» со Шварценеггером потеснил «Джокера» по кассовым сборам
- 19:39 «Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:38 В «Борисполе» перехватили партию контрабандных деталей военных самолетов для Минобороны РФ
- 19:36 «Аталанта» — «Манчестер Сити»: онлайн видео голов поединка Лиги чемпионов
- 19:27 Наташа Королева потеряла ребенка из-за секс-скандала
- 19:08 ВНО-2020: названы основные правила и требования
- 19:02 Российское представительство ООН оконфузилось из-за поста в Twitter об угрозах войны
- 18:51 Дубль Цитаишвили помог «Динамо» разгромить ПАОК в Юношеской лиге УЕФА: видеообзор матча
- 18:51 Украинские ученые раскрыли загадку лох-несского чудовища
Украина ввела запрет на ввоз старых грузовых вагонов из России: когда он вступит в силу
Кабинет Министров на заседании в среду, 6 ноября, приняло решение запретить ввоз из России старых железнодорожных вагонов. Решение вступит в силу с 20 ноября 2019 года.
«Правительство, в частности, запретило ввоз в Украину железнодорожных вагонов из Российской Федерации с 20 ноября 2019 года, а не с 1 марта 2020 года, как предполагалось ранее», — говорится в сообщении правительственной пресс-службы.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Facebook напомнил, что о намерении ввести запрет было известно еще в мае, и после этого в Украину ввезли более 3 тыс. старых российских вагонов.
В свою очередь председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов отметил, что с начала года в страну завезли около 4 тыс. старых грузовых вагонов из России. По его оценке, украинская промышленность сможет обеспечить обновление всего парка грузовых вагонов самостоятельно.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации. Исключение составляет чувствительный импорт (уголь, кокс, бензин, сжиженный газ и фармацевтическая продукция), а российское дизельное топливо таки попало под санкции. На импорт этого горючего до 2,5 млн тонн в год пошлина составит 2% от таможенной стоимости. Но на объемы, превышающие отметку в 2,5 млн тонн, пошлина увеличивается до 25%.
Что это означает для украинских водителей, читайте в статье «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!