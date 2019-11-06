- 00:25 «Это было покушение»: стало известно, кто находился во взорванной в Киеве машине
- 00:06 «МанСити» с защитником в воротах споткнулся на команде Малиновского: видеообзоры игр Лиги чемпионов
- 06.11 23:59 «Динамо» (Загреб) — «Шахтер» — 3:3: хроника матча Лиги чемпионов, видео голов
- 06.11 23:57 Катрин Денев попала в больницу: что известно о состоянии звезды «Шербурских зонтиков»
- 06.11 23:25 В Киеве взорвали автомобиль: погиб водитель, ранены пассажиры
- 06.11 23:00 Ностальгирует: Зеленский в Харькове несколько раз назвал концерн "Укроборонпром" "концертом"
- 06.11 22:32 Воровал электричество: в Киеве жилец-должник расстрелял соседа
- 06.11 22:32 «Аталанта» — «Манчестер Сити» — 1:1: видео голов поединка Лиги чемпионов
- 06.11 22:22 В центре Одессы маршрутчики выбросили на улицу человека без сознания
- 06.11 22:06 «Реал» — «Галатасарай» — 6:0: видео голов матча Лиги чемпионов
- 06.11 21:55 Смерть иностранного студента на стадионе в Одессе: новые детали трагедии
- 06.11 21:52 Фура протаранила несколько авто в Киеве: первые фото и видео с места масштабного ДТП
Катрин Денев попала в больницу: что известно о состоянии звезды «Шербурских зонтиков»
Причиной госпитализации известной французской актрисы Катрин Денев стало нарушение кровообращения и ишемический инсульт. Об этом пишет информационный ресурс BFM.
«Денев перенесла ишемический инсульт легкой степени, а значит, ее здоровье и состояние скоро восстановятся», — сказано в заявлении, сделанном агентом Клер Блондель по просьбе родственников Денев.
Также в заявлении уточняется, что болезнь не спровоцировала нарушения моторных функций.
О госпитализации Катрин Денев стало известно утром. Сообщалось, что ночью она поступила в одну из парижских больниц. В качестве причины госпитализации называлось переутомление, вызванное большим количеством работы.
Напомним, что Катрин Денев известна по фильмам «Шербурские зонтики» «Отвращение», «Дневная красавица», «8 женщин», «Голод», «Отчаянная домохозяйка» и многим другим.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Катрин Денев рассказала о сложностях борьбы с курением. Актрисе, которая выкуривала три пачки в день, пришлось воспользоваться сеансами гипноза, чтобы избавиться от пагубной привычки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!