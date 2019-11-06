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Катрин Денев попала в больницу: что известно о состоянии звезды «Шербурских зонтиков»

23:57 6 ноября 2019 36
Катрин Денев
Инф. «ФАКТОВ»

Причиной госпитализации известной французской актрисы Катрин Денев стало нарушение кровообращения и ишемический инсульт. Об этом пишет информационный ресурс BFM.

«Денев перенесла ишемический инсульт легкой степени, а значит, ее здоровье и состояние скоро восстановятся», — сказано в заявлении, сделанном агентом Клер Блондель по просьбе родственников Денев.

Также в заявлении уточняется, что болезнь не спровоцировала нарушения моторных функций.

О госпитализации Катрин Денев стало известно утром. Сообщалось, что ночью она поступила в одну из парижских больниц. В качестве причины госпитализации называлось переутомление, вызванное большим количеством работы.

Напомним, что Катрин Денев известна по фильмам «Шербурские зонтики» «Отвращение», «Дневная красавица», «8 женщин», «Голод», «Отчаянная домохозяйка» и многим другим.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Катрин Денев рассказала о сложностях борьбы с курением. Актрисе, которая выкуривала три пачки в день, пришлось воспользоваться сеансами гипноза, чтобы избавиться от пагубной привычки.

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