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Экстренно госпитализирована легендарная Катрин Денев

13:34 6 ноября 2019 83
Катрин Денев
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Легендарная французская актриса Катрин Денев экстренно госпитализирована в одну из парижских больниц.

О госпитализации актрисы сообщает Le Parisien.

Издание не называет точный диагноз 76-летней актрисы, но подчеркивает, что госпитализировали звезду в «серьезном состоянии» после ее жалоб на плохое самочувствие.

Французские врачи обследуют звезду «Шербурских зонтиков», ей нужна серьезная диагностика.

В окружении Денев говорят, что всему виной переутомление — до госпитализации она снималась в фильме Эмманюэль Берко «При жизни» с Бенуа Мажимелем.

Катрин Денев также известна по фильмам «Отвращение», «Дневная красавица», «8 женщин», «Голод», «Отчаянная домохозяйка» и многим другим.

Напомним, что ранее Катрин Денев рассказала о сложностях борьбы с курением. Актрисе, которая выкуривала три пачки в день, пришлось воспользоваться сеансами гипноза, чтобы избавиться от пагубной привычки.

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