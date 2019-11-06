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Экстренно госпитализирована легендарная Катрин Денев
Легендарная французская актриса Катрин Денев экстренно госпитализирована в одну из парижских больниц.
О госпитализации актрисы сообщает Le Parisien.
Издание не называет точный диагноз 76-летней актрисы, но подчеркивает, что госпитализировали звезду в «серьезном состоянии» после ее жалоб на плохое самочувствие.
Французские врачи обследуют звезду «Шербурских зонтиков», ей нужна серьезная диагностика.
В окружении Денев говорят, что всему виной переутомление — до госпитализации она снималась в фильме Эмманюэль Берко «При жизни» с Бенуа Мажимелем.
Катрин Денев также известна по фильмам «Отвращение», «Дневная красавица», «8 женщин», «Голод», «Отчаянная домохозяйка» и многим другим.
Напомним, что ранее Катрин Денев рассказала о сложностях борьбы с курением. Актрисе, которая выкуривала три пачки в день, пришлось воспользоваться сеансами гипноза, чтобы избавиться от пагубной привычки.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!