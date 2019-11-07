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Порно-скандал в Калифорнии: зрелая женщина занималась сексом с одноклассниками дочери
В США, в штате Калифорния, 42-летняя Корал Лаитл угодила на четыре года за решетку за то, что вступала в половую связь с 14-летним и 15-летним одноклассниками собственной дочери.
Об этом пишет РенТВ со ссылкой на New York Post.
Сообщается, что развратная мамаша угощала подростков алкоголем и сигарами, а затем склоняла их к сексу.
Один из подростков признался во время следствия, что занимался с женщиной несколько раз. Другой отвечать на такие вопросы отказался, но факт секса отрицать не стал.
Во время суда прокурор заявил, что один из мальчиков решил прекратить заниматься сексом с Лаитл, так как чувствовал себя неловко, когда пожимал руку ее мужа.
Сексуальное насилие было раскрыто, когда родители одного из школьников обнаружили в его смартфоне снимок обнаженной Лаитл.
Во время допроса женщина призналась, что решилась соблазнить подростков, поскольку ее замучили низкая самооценка и депрессия из-за смерти сестры.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США к 20 годам тюрьмы была приговорена замужняя 28-летняя учительница Бриттани Замора, которая занялась сексом с 13-летним учеником. Как установило следствие, преподававшая 6-классникам Бриттани Замора соблазнила одного из своих подопечных и регулярно предавалась с ним плотским утехам прямо в классе. Неладное заподозрили родители мальчика, который стал вести себя по-другому. С помощью специального шпионского приложения они получили доступ к его переписке, после чего и вскрылись страшные подробности.
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