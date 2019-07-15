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В США горячая учительница получила двадцать лет за секс с 13-летним учеником (видео)
Замужняя 28-летняя учительница Бриттани Замора из США, которая занялась сексом с 13-летним учеником, приговорена к 20 годам тюрьмы. Соответствующее решение вынес один из местных судов в штате Аризона. Об этом пишет The Sun.
Как установило следствие, преподававшая 6-классникам Бриттани Замора соблазнила одного из своих подопечных и регулярно предавалась с ним плотским утехам прямо в классе.
Неладное заподозрили родители мальчика, который стал вести себя по-другому. С помощью специального шпионского приложения они получили доступ к его переписке, после чего и вскрылись страшные подробности.
Замора, у которой, к слову, есть муж, была арестована в марте 2018 года. Ей предъявили обвинения в растлении несовершеннолетних и сексуальных домогательствах. В прошлом месяце учительница признала себя виновной.
В ходе следствия выяснилось, что в одном из случаев педагог позвала еще одного ученика школы, которому в тот момент было всего 11 лет, наблюдать за сексуальным актом.
«Замора заманила этих мальчишек, завоевала их доверие, а затем воспользовалась ими, чтобы удовлетворить собственные сексуальные фантазии. Она использовала свое положение, чтобы приставать к ребенку», — заявила мать одного из потерпевших, признавшись, что ненавидит похотливую учительницу. Та, в свою очередь, попросила прощения у своих жертв и призналась, что считает себя хорошим человеком, совершившим ошибку. Тем не менее, ближайшие 20 лет педагог проведет в местах не столь отдаленных, констатирует eg.ru.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд американского штата Флорида приговорил 27-летнюю бывшую учительницу Стефани Питерсон к трем годам тюремного заключения за секс с ее 14-летним учеником. Срок удалось скостить, поскольку адвокат настаивал на том, что мальчик вступил в связь сознательно и был «добровольным участником всех действий». Юрист также доказал, что у его подзащитной на тот момент были проблемы с психикой — она страдала биполярным аффективным расстройством.
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