Заставить РФ завершить временную оккупацию Крыма: Украина подготовила новую резолюцию для ООН

Украина

Делегация Украины в ООН подготовила новую резолюцию, которая касается ситуации в аннексированном Россией Крыму. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок во время брифинга в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, говорится в сообщении пресс-службы представительства Украины при организации.

Сообщается, что Божок проинформировал делегатов ООН о намерении украинской стороны внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции «Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей», призвав его поддержать. Главной целью документа является заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию.

Кроме того, Божок выступил с брифингом на тему «Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г. Севастополь (Украина): будущие вызовы», в котором речь шла о текущей ситуации в временного оккупированном Крыму в контексте прогрессирующей милитаризации Российской Федерацией полуострова и прилегающих морских территорий.

Он подчеркнул, что милитаризация Крыма и прилегающих морских территорий помимо прочего, имеет крайне негативные экологические последствия.

Особое внимание замминистра уделил проблеме восстановления Россией ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие, что нарушает заявленный ранее Украиной ее безъядерный статус.

Напомним, первая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму была принята 27 марта 2014 года под № A/RES/68/262. Ее название — «Территориальная целостность Украины». В данном документе ООН призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать никаких изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя на основании мартовского «референдума» 2014 года и воздерживаться от любых действий или поведения, которые могут быть интерпретированы как признание любого изменения статуса. 17 декабря того же года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Россией Крыма и Севастополя № A/RES/73/194. А 22 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию А/С.3/73/L. 48 «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российское представительство в ООН попало в скандал, проиллюстрировав в своем официальном Twitter информацию об экологическом ущербе от военных конфликтов в мире скрином из популярной компьютерной игры Fallout 3.

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