Не надо тупить: девушки рассказали, как безуспешно пытались намекнуть парням на близость

Мир

В США на социальном новостном сайте Reddit набирает популярность тред («ветвь обсуждения»), в котором девушки и женщины делятся признаниями о том, как пытались намекнуть своим спутникам о симпатии или желании интимной близости, но сталкивались с непониманием с их стороны.

На данный момент тред выбился в топ Reddit, собрав 90 тысяч одобрительных оценок, пишет «Лента.ру».

Так, пользовательница с ником CaptPizza вспомнила, как парень сделал комплимент ее волосам, а она ответила, что они будут выглядеть еще лучше, если он запустит в них руки. Молодой человек с недоумением спросил, хочет ли она, чтобы он сделал ей прическу.

По словам Deerpajamapants, она несколько раз придвигалась ближе к бойфренду, пока они лежали на кровати и смотрели фильм, но он не понял ее намеков и решил, что девушке некомфортно. В итоге он пересел на стул, будучи убежденным в том, что так делает возлюбленной лучше.

Еще одна юзерша — ThrowawayL1G2B3 — поделилась историей о первом свидании со своим нынешним парнем. Они сначала поужинали, потом пошли в бар, затем поехали к молодому человеку смотреть страшный фильм. В три часа ночи девушка решила сама задать парню вопрос: «Так ты меня поцелуешь или нет?»

Юзер Karamelais вспомнила, как попросила у своего будущего супруга одеяло, так как ей было холодно. Затем она заигрывающим голосом сказала, что под одеялом будет место для двоих, однако парень ответил, что ему не холодно.

Недопонимания случались не только у тех, кто только начинал романтические отношения, но и у женатых пар. Nothingweasel рассказала, как отправила мужу пакет с надписью: «Хочу тебя прямо сейчас!» Она ожидала, что как только он увидит это, они займутся сексом, но ей пришлось объяснять мужу смысл послания.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной женской хитрости: каждая третья дама не испытывает удовлетворение в постели, тем не менее, доктора рекомендуют всем женщинам имитировать оргазм — оказывается, благодаря этому шансы на то, чтобы испытать прилив чувств, многократно возрастают.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter