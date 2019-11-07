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Ни грамма картошки: стало известно, как королева Елизавета II поддерживает хорошую физическую форму
Несмотря на солидный возраст (93 года) королева Великобритании Елизавета II находится не просто в хорошей форме, но при этом бодра и энергична. Об этом пишет издание Hello! cо ссылкой на британскую Daily Mail.
Издание отмечает, что за более чем 65 лет пребывания на престоле Ее Величество поддерживала здоровый вес, несмотря на регулярные банкеты и приемы. Поэтому многие британцы в последнее время активно интересуются тем, как королеве удается сохранять фигуру.
Открыть секрет удалось Гаю Сингхом-Уотсону, основателю компании по доставке органических овощей Riverford. В беседе с ним во время одного из приемов Елизавета II рассказала, что внесла некоторые изменения в свой рацион. А именно — теперь она ограничивает себя в употреблении картофеля.
По словам Сингх-Уотсона, темой разговора были диабет и диета: «Мы говорили об овощах, поскольку это товар, которым я торгую. Королева меня поразила, у нее широкие интересы и невероятно огромные познания». Ее Величество также рассказала о режиме питания, сельском хозяйстве и различных экологических проблемах. Уточняется, что на обед во дворце гостям сначала были поданы креветки, а в качестве основного блюда предложен фазан.
В то же время бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэйди ранее утверждал, что Елизавета не слишком переживает по поводу диеты и гастрономических изысков: «Еда и кухня у нее на последнем месте. Повара [во дворце] до сих пор используют кастрюли и сковородки позапрошлого века с печатью королевы Виктории». Он добавлял, что в числе любимых блюд Королевы: яичница с копченым лососем и трюфель. Кроме того, подобно многим своим подданным, королева слабость к шоколаду.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», придворные медики были в шоке от того, что Елизавета II питает опасную «слабость» к шоколаду.
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