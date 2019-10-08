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Стало известно секретное кодовое имя, которым британскую королеву Елизавету II во время официальных мероприятий называют офицеры ее охраны. Как сообщает газета The Sun, в целях безопасности Ее Величеству присвоено имя из одной буквы — С (английское S). Как рассказал изданию на условиях анонимности один из помощников королевы, S — это сокращение от Sharon (Шэрон). Почему именно это имя выбрано для королевы — неизвестно. Вряд ли из-за сходства с кинозвездой Шэрон Стоун.

Королевский историк Хьюго Викерс в комментариях The Sun отметил, что вполне вероятно, что королева негласно пользуется именно этим именем. «Прозвище должно быть анонимным, немного озорным и запоминающимся. Хотя С может означать и просто „суверен“, конечно», — считает он.

Теперь, видимо, «подпольную кличку» королевы придется сменить, поскольку она перестала быть тайной.

Известно также, что кодовые имена используются и для президентов США. Так, Барака Обаму охрана прозвала «Ренегат», а Дональда Трампа — «Магнат».

У королевы Елизаветы много домашних прозвищ. Так, ее муж принц Филипп в частной обстановке называет ее Лилибет — так произносила свое имя Елизавета в раннем детстве. Иногда наедине он зовет ее также «сосиской». Правнуки принц Джордж и принцесса Шарлотта называют королеву «Ган-Ган». Их отец принц Уильям, когда был маленький, обращался к бабушке, как к «Гэри», так как ему было сложно произнести слово «Granny» («бабуля»).

Сообщалось также, что в случае смерти королевы в действие вступит разработанный правительством план под кодовым названием «Лондонский мост рухнул». Предполагалось, что эту фразу (цитату из детской песни) произнесет личный секретарь королевы, когда свяжется с премьер-министром и сообщит о смерти монарха — чтобы исключить утечку информации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в своих мемуарах Элтон Джон рассказал, что стал свидетелем того, как Елизавета II била по лицу своего племянника-виконта. И рассказал интересные подробности из жизни принцессы Дианы.

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