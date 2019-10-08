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Неожиданно: стало известно тайное кодовое имя королевы Елизаветы II, которым называют ее офицеры охраны
Стало известно секретное кодовое имя, которым британскую королеву Елизавету II во время официальных мероприятий называют офицеры ее охраны. Как сообщает газета The Sun, в целях безопасности Ее Величеству присвоено имя из одной буквы — С (английское S). Как рассказал изданию на условиях анонимности один из помощников королевы, S — это сокращение от Sharon (Шэрон). Почему именно это имя выбрано для королевы — неизвестно. Вряд ли из-за сходства с кинозвездой Шэрон Стоун.
Королевский историк Хьюго Викерс в комментариях The Sun отметил, что вполне вероятно, что королева негласно пользуется именно этим именем. «Прозвище должно быть анонимным, немного озорным и запоминающимся. Хотя С может означать и просто „суверен“, конечно», — считает он.
Теперь, видимо, «подпольную кличку» королевы придется сменить, поскольку она перестала быть тайной.
Известно также, что кодовые имена используются и для президентов США. Так, Барака Обаму охрана прозвала «Ренегат», а Дональда Трампа — «Магнат».
У королевы Елизаветы много домашних прозвищ. Так, ее муж принц Филипп в частной обстановке называет ее Лилибет — так произносила свое имя Елизавета в раннем детстве. Иногда наедине он зовет ее также «сосиской». Правнуки принц Джордж и принцесса Шарлотта называют королеву «Ган-Ган». Их отец принц Уильям, когда был маленький, обращался к бабушке, как к «Гэри», так как ему было сложно произнести слово «Granny» («бабуля»).
Сообщалось также, что в случае смерти королевы в действие вступит разработанный правительством план под кодовым названием «Лондонский мост рухнул». Предполагалось, что эту фразу (цитату из детской песни) произнесет личный секретарь королевы, когда свяжется с премьер-министром и сообщит о смерти монарха — чтобы исключить утечку информации.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в своих мемуарах Элтон Джон рассказал, что стал свидетелем того, как Елизавета II била по лицу своего племянника-виконта. И рассказал интересные подробности из жизни принцессы Дианы.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.