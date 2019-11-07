- 06:35 Автомобильный «бунт» на Братиславской в Киеве: «вышедшая из повиновения» фура повредила 8 автомобилей
- 06:01 Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии
- 05:29 Моложе внука: шансонье Шуфутинский встречается с 22-летней прелестницей
- 05:22 Что обещают звезды: гороскоп на 7 ноября для всех знаков зодиака
- 05:02 «Нужно жить»: семью Заворотнюк поддержит жена Пескова
- 04:30 Взрыв представительского Mercedes в Киеве: появились эксклюзивные фото с места кровавого происшествия
- 03:55 Ни грамма картошки: стало известно, как королева Елизавета II поддерживает хорошую физическую форму
- 03:23 «Он знал, на ком женился»: Кристина Асмус рассказала о реакции мужа на откровенную сцену
- 02:48 Не надо тупить: девушки рассказали, как безуспешно пытались намекнуть парням на близость
- 02:18 Пуговка из «Папиных дочек» повзрослела: Катя Старшова показала зрелого «бойфренда»
- 01:49 Заставить агрессора убраться из Крыма: Украина подготовила новую резолюцию для ООН
- 01:20 Порно-скандал в Калифорнии: зрелая женщина занималась сексом с одноклассниками дочери
Моложе внука: шансонье Шуфутинский встречается с 22-летней прелестницей (видео)
Известный российский исполнитель песен в стиле «шансон», 71-летний Михаил Шуфутинский был недавно замечен на мероприятии в компании очень молодой девушки.
Об этом пишет портал «Дни.ру».
По слухам спутнице Шуфутинского нет и 22-х лет, а ведь внуку шансонье Дмитрию исполнилось 23 года.
Однако, судя по поведению пары на гала-ужине в честь премии, певец еще способен дать фору молодым исполнителям.
Похудевший Шуфутинский галатно ухаживал за подругой, и с радостью позволял сделать совместные фото.
«Ах, с какой нежностью красавица смотрела в глаза брутального певца! Как нежно он обнимал ее за талию, поглаживал и что-то сладкое, судя по улыбке счастливой девушки, шептал ей на ухо», — пишет автор статьи.
В ответ девушка нежно заглядывала в глаза звезде.
Как известно, жена певца, Маргарита Михайловна Шуфутинская, скончалась 5 июня 2015 года в Лос-Анджелесе. Вместе пара прожила более сорока лет. Теперь же стареющий шансонье находится в поисках новой хозяйки его аппартаментов. По слухам, Шуфутинскому принадлежат двухэтажным особняк в 913 кв.м. в Подмосковье, коттедж и ранчо в Лос-Анджелесе.
Поклонники звезды отмечают, что, похоже, поиски новой любимой увенчались успехом. Однако сам Шуфутинский говорить о личной жизни не желает.
«Нам хорошо вместе, это главное, а остальное не должно никого касаться!» — пояснил шансонье.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после информации о том, что Следственный комитет России официально раскрыл убийство певца Михаила Круга, коллега шансонье по цеху Михаил Шуфутинский решил дать свою версию того, почему следствие длилось так долго. В частности, он заявил, что имя убийцы Круга так долго не называлось, потому как никто не хотел обвинять человека, не имея на это неоспоримых доказательств.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...