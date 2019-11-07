Моложе внука: шансонье Шуфутинский встречается с 22-летней прелестницей (видео)

Шоу-бизнес

Известный российский исполнитель песен в стиле «шансон», 71-летний Михаил Шуфутинский был недавно замечен на мероприятии в компании очень молодой девушки.

Об этом пишет портал «Дни.ру».

По слухам спутнице Шуфутинского нет и 22-х лет, а ведь внуку шансонье Дмитрию исполнилось 23 года.

Однако, судя по поведению пары на гала-ужине в честь премии, певец еще способен дать фору молодым исполнителям.

Похудевший Шуфутинский галатно ухаживал за подругой, и с радостью позволял сделать совместные фото.

«Ах, с какой нежностью красавица смотрела в глаза брутального певца! Как нежно он обнимал ее за талию, поглаживал и что-то сладкое, судя по улыбке счастливой девушки, шептал ей на ухо», — пишет автор статьи.

В ответ девушка нежно заглядывала в глаза звезде.

Как известно, жена певца, Маргарита Михайловна Шуфутинская, скончалась 5 июня 2015 года в Лос-Анджелесе. Вместе пара прожила более сорока лет. Теперь же стареющий шансонье находится в поисках новой хозяйки его аппартаментов. По слухам, Шуфутинскому принадлежат двухэтажным особняк в 913 кв.м. в Подмосковье, коттедж и ранчо в Лос-Анджелесе.

Поклонники звезды отмечают, что, похоже, поиски новой любимой увенчались успехом. Однако сам Шуфутинский говорить о личной жизни не желает.

«Нам хорошо вместе, это главное, а остальное не должно никого касаться!» — пояснил шансонье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после информации о том, что Следственный комитет России официально раскрыл убийство певца Михаила Круга, коллега шансонье по цеху Михаил Шуфутинский решил дать свою версию того, почему следствие длилось так долго. В частности, он заявил, что имя убийцы Круга так долго не называлось, потому как никто не хотел обвинять человека, не имея на это неоспоримых доказательств.

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