Автор хита «Третье сентября» раскрыл смысл песни

Шоу-бизнес

Композитор Игорь Николаев, который написал текст песни «Третье сентября» для певца Михаила Шуфутинского, раскрыл в Instagram историю создания композиции.

Николаев признался, что за этой датой ничего не стоит. По его словам, строчка со словами «Третье сентября» идеально легла на музыку композитора Игоря Крутого, а потом обросла сюжетом и драмой. Композитор поблагодарил Крутого и Шуфутинского за то, что в России появился «новый красный день календаря».

Как известно, Михаил Шуфутинский впервые исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году, позднее она вошла в его альбом «Гуляй, душа». Музыку написал Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев. В начале 2000-х годов в Сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно набирает популярность в интернете в преддверии 3 сентября.

Несмотря на то, что помимо данного хита в репертуаре певца есть еще довольно популярные композиции «Марджанжа», «Еврейский портной», «Левый берег Дона» и «Наколочка», именно «3 сентября» им очень любима, и он не собирается расставаться с песней. Более того: 28 августа при помощи видеообращения в Instagram Шуфутинский опубликовал напомнил о приближении 3 сентября. Музыкант подчеркнул, что не хочет быть в этот день «совсем один». Таким образом артист оригинально (хитро) анонсировал концерт в Москве.

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали лучшие мемы и приколы про Шуфутинского и его знаменитую песню.

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