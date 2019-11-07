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Автомобильный «бунт» на Братиславской в Киеве: «вышедшая из повиновения» фура повредила 8 автомобилей
Вечером в среду, 6 ноября, в столице на улице Братиславской, недалеко от Броварского проспекта груженая фура вышла из повиновения водителя и повредила 8 автомобилей.
В списке пострадавших иномарок — Skoda, две Toyota, Mazda Volkswagen, Isuzu, Таврия и Peugeot.
Обстоятельства этого массового происшествия таковы.
Грузовик двигался в сторону станции метро «Черниговская».
Транспорта было много, поэтому поток приостановился.
Сначала фура зацепила Skoda, а та в свою очередь достала впереди стоящую малолитражку Toyota…
По непонятным пока причинам грузовик не смог остановиться, взял правее, смял ленту отбойника и продолжил свое движение.
Есть версия, что причиной неудержимого и весьма дорогого передвижения стали неисправные тормоза.
Так это или нет, станет известно позже.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», также в среду вечером на въезде в Киев прогремел взрыв: на Житомирской трассе, возле поворота на жилой комплекс Чайки получил повреждения автомобиль представительского класса Mercedes-Benz.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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