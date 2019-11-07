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Происшествия

Автомобильный «бунт» на Братиславской в Киеве: «вышедшая из повиновения» фура повредила 8 автомобилей

6:35 7 ноября 2019 5
ДТП на Братиславской
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером в среду, 6 ноября, в столице на улице Братиславской, недалеко от Броварского проспекта груженая фура вышла из повиновения водителя и повредила 8 автомобилей.

В списке пострадавших иномарок — Skoda, две Toyota, Mazda Volkswagen, Isuzu, Таврия и Peugeot.

Обстоятельства этого массового происшествия таковы.

Грузовик двигался в сторону станции метро «Черниговская».

Транспорта было много, поэтому поток приостановился.

Сначала фура зацепила Skoda, а та в свою очередь достала впереди стоящую малолитражку Toyota…

По непонятным пока причинам грузовик не смог остановиться, взял правее, смял ленту отбойника и продолжил свое движение.

Есть версия, что причиной неудержимого и весьма дорогого передвижения стали неисправные тормоза.

Так это или нет, станет известно позже.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», также в среду вечером на въезде в Киев прогремел взрыв: на Житомирской трассе, возле поворота на жилой комплекс Чайки получил повреждения автомобиль представительского класса Mercedes-Benz.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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