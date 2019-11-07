24.53 / 24.77 27.11 / 27.52
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Взрыв представительского Mercedes в Киеве: появились фото с места кровавого происшествия

4:30 7 ноября 2019 73
Взрыв в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером в среду, 6 ноября, на въезде в Киев прогремел взрыв: на Житомирской трассе, возле поворота на село Чайки получил повреждения автомобиль представительского класса Mercedes-Benz.

Происшествие произошло в Святошинском районе столицы около 22 часов.

Предварительно известно, что неизвестный на мотоцикле подъехал к автомобилю положил на крышу авто неустановленный предмет. После того, как мужчина скрылся с места происшествия, предмет взорвался.

От полученных травм погиб один мужчина, еще два человека из Mercedes получили травмы.

Подозреваемый скрылся. Полиция ввела в Киеве и области план «Сирена».

Позже один из telegram-каналов сообщил, что в пострадавшей от взрыва машине находился директор фармацевтической компании Игорь Сало.

По информации канала, разыскивается мотоцикл спортивный предварительно марки BMW черного цвета (госномер точно не известен — АА3777 или АА3277) сзади на мотоцикле установлен багажник (коробка), за рулем человек весь в черном и черном шлеме.

На месте происшествия работали спасатели ГСЧС и несколько карет скорой помощи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 6 ноября в Киеве на улице Братиславской произошло масштабное ДТП с участием фуры. По неизвестной причине она протаранила сразу нескольких грузовых и легковых авто.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Лиза Пескова

Лиза Пескова нарвалась на жесткую критику в сети из-за слишком откровенного наряда (фото)

Анджелина Джоли

Многодетная мамочка без юбки: Анджелина Джоли снялась для обложки полностью обнаженной (фото)

Тина Кароль

Все по-настоящему: Тина Кароль раскрыла тайну отношений с Даном Баланом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер