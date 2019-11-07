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Взрыв представительского Mercedes в Киеве: появились фото с места кровавого происшествия
Вечером в среду, 6 ноября, на въезде в Киев прогремел взрыв: на Житомирской трассе, возле поворота на село Чайки получил повреждения автомобиль представительского класса Mercedes-Benz.
Происшествие произошло в Святошинском районе столицы около 22 часов.
Предварительно известно, что неизвестный на мотоцикле подъехал к автомобилю положил на крышу авто неустановленный предмет. После того, как мужчина скрылся с места происшествия, предмет взорвался.
От полученных травм погиб один мужчина, еще два человека из Mercedes получили травмы.
Подозреваемый скрылся. Полиция ввела в Киеве и области план «Сирена».
Позже один из telegram-каналов сообщил, что в пострадавшей от взрыва машине находился директор фармацевтической компании Игорь Сало.
По информации канала, разыскивается мотоцикл спортивный предварительно марки BMW черного цвета (госномер точно не известен — АА3777 или АА3277) сзади на мотоцикле установлен багажник (коробка), за рулем человек весь в черном и черном шлеме.
На месте происшествия работали спасатели ГСЧС и несколько карет скорой помощи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 6 ноября в Киеве на улице Братиславской произошло масштабное ДТП с участием фуры. По неизвестной причине она протаранила сразу нескольких грузовых и легковых авто.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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