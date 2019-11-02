7 ноября 2019

«День 7-го ноября — „красный день“ календаря…» «Сплотившийся под мудрым руководством Коммунистической партии советский народ пришёл к очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции с новыми выдающимися успехами в труде и обороне…» «Товарищи, наша страна семимильными шагами идёт к победе коммунизма!» «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» … «Правильной дорогой идёте, товарищи!»

Уже с самого утра в морозном киевском воздухе витал дух приподнятого настроения наступившего, наконец, большого «всенародного» праздника. Из динамиков, заранее установленных на опустевших от транспорта центральных улицах, лились громкие звуки наизусть заученных революционных маршей: «Смело, товарищи, в ногу. Духом окрепнем в борьбе. В царство свободы дорогу грудью проложим себе…» «Никто не даст нам избавленья. Ни царь, ни бог и ни герой. Добьёмся мы освобождения своею собственной рукой!.. Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем, мы наш, мы новый мир построим — КТО БЫЛ НИЧЕМ, ТОТ СТАНЕТ ВСЕМ!..»

Вот эта последняя фраза особенно нравилась многим. Ведь так хотелось вырваться из этой беспросветной нищеты, из этого непроглядного отчаяния «равных возможностей» людей, «живших на одну зарплату» и мечтавших о таких вещах, которые в цивилизованных странах давно «загнивающего Запада» были привычными и обыденными. А мы продолжали мечтать. Поколениями. Об отдельной комнате, хотя бы даже в коммуналке. О немецкой мебельной «стенке», за правом (!) приобретения которой нужно было стоять в многолетней очереди. О натуральной шубке для ребёнка. О югославских зимних сапогах «на манной каше» для жены и о «выходном» польского производства костюме для мужа.

Из года в год труженики советских заводов и ферм устанавливали рекорды по производству товаров «народного потребления». И при этом из года в год список самых необходимых вещей и продуктов пополнялся новыми дефицитами. Зелёный горошек, майонез и колбасу «докторскую» для праздничного салата «Оливье» нужно было доставать, выстаивая в длинных очередях вяло поругивавшихся между собой людей. Кто-то скажет: но ведь при этом все были радостными и дружными! Это правда. Только это была радость каких-то обреченных на беспросветно серую жизнь одинаковых советских «граждан» и «товарищей», вынужденных даже на праздник ходить в колоннах. И в ту сторону, в которую укажут партийные руководители. Кстати, когда после многих десятилетий прохождения праздничных колонн от площади Ленинского комсомола в сторону Бессарабки было принято решение вести колонны в обратную сторону, в толпе порой нет-нет, да и раздавалась избитая шутка: так что это мы, товарищи, столько лет не в ту сторону шли?! На шутившего все начинали громко шикать. Потому что за такие шуточки можно было крепко пострадать.

Представил себе на минуточку, за что можно пострадать сегодня — и поразился. За все эти красные ленточки и плакаты со словами «Слава КПСС!», за советские кокарды на фуражках и футболки с надписью «СССР» тысячи тех праздничных демонстрантов, вышедших на киевские улицы в приподнятом настроении 7 ноября, сегодня можно было бы смело отдавать под суд. Потому что у нас сегодня декоммунизация!.. Многое изменилось с тех пор. В основном, конечно, к лучшему. Не о чем даже говорить. В другое время живем. В другой стране. Свобода и демократия просто так уже не достаются. За независимость страны приходится платить страшную цену. Но порой посмотришь на тот же украинский парламент — и невольно слышишь невыветриваемый из наших голов призыв революционных лозунгов: КТО БЫЛ НИЧЕМ, ТОТ СТАНЕТ ВСЕМ…

Нашим сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.