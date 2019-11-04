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Грибникам на заметку: в сети обсуждают фото необычной находки в украинском поезде
По сети активно расходится фотография, сделанная, как утверждают интернет-пользователи, в поезде Запорожье — Бердянск — там прямо из-под окна росли грибы. Ранее в люксовом вагоне поезда Рахов — Киев пассажиры обнаружили клопов.
«XXI век. Укрзализниця. Поезд Запорожье-Бердянск», — говорится в комментарии к фото с грибами, которое на своей страничке в соцсети выложил Егор Клецов.
Под этим постом завязалась оживленная дискуссия, участники которой возмущались плохим состоянием поездов в Украине, а также с сарказмом писали о том, что есть места, где грибной сезон в этом году удался.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото ужасных сидений в вагоне электропоезда, который курсирует между Харьковом и Лозовой.
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