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Общество и люди

Грибникам на заметку: в сети обсуждают фото необычной находки в украинском поезде

10:42 4 ноября 2019 463
Грибы в поезде
Инф. «ФАКТОВ»

По сети активно расходится фотография, сделанная, как утверждают интернет-пользователи, в поезде Запорожье — Бердянск — там прямо из-под окна росли грибы. Ранее в люксовом вагоне поезда Рахов — Киев пассажиры обнаружили клопов.

«XXI век. Укрзализниця. Поезд Запорожье-Бердянск», — говорится в комментарии к фото с грибами, которое на своей страничке в соцсети выложил Егор Клецов.

Под этим постом завязалась оживленная дискуссия, участники которой возмущались плохим состоянием поездов в Украине, а также с сарказмом писали о том, что есть места, где грибной сезон в этом году удался.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото ужасных сидений в вагоне электропоезда, который курсирует между Харьковом и Лозовой.

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