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Происшествия

Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре Львова: в сеть попало видео

9:03 7 ноября 2019 82
Ультрас «Карпат»
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Львова произошла массовая драка с участием около 100 футбольных фанатов львовских «Карпат», французского «Сент-Этьена» и хорватского «Хайдука». Напомним, 7 ноября во Львове состоится матч Лиги Европы между «Александрией» и «Сент-Этьеном».

В полицию сообщение об инциденте поступило около 23:15 6 ноября.

Разнимая ультрас, пострадали двое правоохранителей, сообщили в областном управлении полиции. Также были разбиты два полицейских авто. В отделение полиции доставили 12 участников инцидента, в т. ч. четырех жителей Львова в возрасте 20−22 года и восемь иностранцев.

На месте инцидента

Сами львовские футбольные фанаты на своем сайте сообщили, что не были вооружены, тогда как их оппоненты прихватили и «подручные средства» — сначала в ход шли бутылки и камни, а затем — палки. В подтверждение они выложили видео.

Напомним, в воскресенье, 13 октября, на железнодорожной станции Казатин в Винницкой области погиб 23-летний фанат футбольного клуба «Нива» (Тернополь).

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