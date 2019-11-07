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Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре Львова: в сеть попало видео
В центре Львова произошла массовая драка с участием около 100 футбольных фанатов львовских «Карпат», французского «Сент-Этьена» и хорватского «Хайдука». Напомним, 7 ноября во Львове состоится матч Лиги Европы между «Александрией» и «Сент-Этьеном».
В полицию сообщение об инциденте поступило около 23:15 6 ноября.
Разнимая ультрас, пострадали двое правоохранителей, сообщили в областном управлении полиции. Также были разбиты два полицейских авто. В отделение полиции доставили 12 участников инцидента,
На месте инцидента
Сами львовские футбольные фанаты на своем сайте сообщили, что не были вооружены, тогда как их оппоненты прихватили и «подручные средства» — сначала в ход шли бутылки и камни, а затем — палки. В подтверждение они выложили видео.
Напомним, в воскресенье, 13 октября, на железнодорожной станции Казатин в Винницкой области погиб 23-летний фанат футбольного клуба «Нива» (Тернополь).
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