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Происшествия

В Кривом Роге мужчина зверски избил двух старушек: одна из них умерла на месте (фото)

10:07 7 ноября 2019 598
В Кривом Роге мужчина зверски избил двух старушек: одна из них умерла на месте (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

В Кривом Роге молодой мужчина жестоко расправился с двумя старушками, которые, очевидно, сделали ему замечание. Напомним, накануне в Днепре неадекватный студент выстрелил в висок несовершеннолетней девушке.

В результате инцидента, который произошел в Терновском районе 6 ноября, 75-летняя женщина погибла на месте, а вторая пожилая женщина — 81 лет — была доставлена в больнице в тяжелом состоянии.

На месте преступления

По информации полиции, 36-летнего преступника удалось задержать за считанные минуты после нападения. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о зверских избиениях, закончившихся смертью младенцев, а также о скандальной драке народных депутатов Николая Тищенко и Николая Скорика, ставшей первой в истории Рады XI созыва.

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