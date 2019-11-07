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- 10:07 В Кривом Роге мужчина зверски избил двух старушек: одна из них умерла на месте
В Кривом Роге мужчина зверски избил двух старушек: одна из них умерла на месте (фото)
В Кривом Роге молодой мужчина жестоко расправился с двумя старушками, которые, очевидно, сделали ему замечание. Напомним, накануне в Днепре неадекватный студент выстрелил в висок несовершеннолетней девушке.
В результате инцидента, который произошел в Терновском районе 6 ноября, 75-летняя женщина погибла на месте, а вторая пожилая женщина — 81 лет — была доставлена в больнице в тяжелом состоянии.
На месте преступления
По информации полиции, 36-летнего преступника удалось задержать за считанные минуты после нападения. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о зверских избиениях, закончившихся смертью младенцев, а также о скандальной драке народных депутатов Николая Тищенко и Николая Скорика, ставшей первой в истории Рады XI созыва.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!