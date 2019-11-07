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Украина

ВСУ готовятся к разведению сил в Петровском: названа дата

10:37 7 ноября 2019 78
Разведение сил на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

Украина готовится к разведению войск на третьем участке линии соприкосновения на Донбассе — в районе Петровского (Богдановка) Волновахского района Донецкой области. Напомним, первоначально оно планировалось на 4 ноября, но было отсрочено из-за провокационных обстрелов.

Начало практических мероприятий запланировано на 8 ноября при условии соблюдения режима тишины на этом участке в течение 7 суток подряд. Об этом заявили на брифинге в пресс-центре Операции объединенных сил.

К месту разведения пригласили журналистов — аккредитованных представителей СМИ ждут перед блокпостом на въезде в н.п. Богдановка в 11:00. Обязательным условием является экипировка шлемом и бронежилетом.

Сама аккредитация проводится до 18:00 7 ноября.

Напомним, на первом этапе произошло разведение сил в районе Станицы Луганской, а затем — в Золотом-4. Однако в Украине этот процесс поддержали не все — во многих городах прошли многотысячные акции «Нет капитуляции!». Их участники возмущены тем, что власть отдала военным приказ отойти с позиций, которые те удерживали ценой жизней своих побратимов.

Подробнее о настроениях на оккупированных территориях Донбасса после разведения сил читайте в статье «ФАКТОВ» «Вата» в эйфории и ждет россиян": что думают на оккупированных территориях о разведении сил на Донбассе".

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