Украина

Устами очевидцев

Одним из приоритетных направлений работы своей команды президент Зеленский назвал установление мира на Донбассе, а затем реинтеграцию оккупированных территорий ОРДЛО. Первый шаг на пути к заявленной цели уже сделан — разведение сил в районе Станицы Луганской официально приветствовали и в Киеве, и в Москве, и в Брюсселе. Однако в столице Украины и в других городах в знак протеста против процесса, который фронтовики, волонтеры и просто активные граждане считают сдачей интересов страны, прошли многотысячные акции «Нет капитуляции!». Их участники возмущены тем, что власть отдала военным приказ отойти с позиций, которые те удерживали не один год, — с земли, где было пролито столько крови защитников Украины… По словам очевидцев, ВСУ добросовестно отгоняют свою технику и вооружение, в то время как боевики лишь имитируют кипучую деятельность «для картинки», которую восторженно показывают российские пропагандисты и которая вполне устраивает «слепоглухонемое» ОБСЕ. Известно, что разведение сил было одним из условий Путина перед грядущей встречей в «нормандском формате». Киев на это пошел, ожидая ответных действий и надеясь, что хозяин Кремля не будет выдвигать еще какие-то требования, чтобы заставить Украину снова пойти на уступки. Однако теперь всем понятно, что этот откровенный и очень искусный шантаж может стать бесконечным. Тем временем происходящее на востоке страны вызывает обоснованную тревогу не только у тех, кто на фронте познал настоящую цену «честного слова» россиян, но и у тех, кто проживает по ту сторону линии разграничения. «ФАКТЫ» поговорили о возможной реинтеграции Донбасса с жителями Донецка, Луганска и Лисичанска, имена которых по понятным причинам изменены. Эти люди мыслят совершенно иными категориями, чем мы. Они каждый день видят, во что превратил «русский мир» Донбасс, лучше других понимают, насколько хрупка человеческая жизнь, у них за эти годы выработалась своя система координат и своя шкала ценностей, появились свои обиды и претензии к Украине. Сегодня они хотят услышать внятный ответ на два самых главных вопроса: как выгнать из «ЛНР/ДНР» боевиков и кадровых российских военных и куда вообще плывет корабль под названием «Донбасс»? Впрочем, они понимают, что ни четкой стратегии, ни ясной всем дорожной карты, ни вообще какого-либо видения, что делать с Донбассом, как развязать этот тугой узел проблем, боли, отчаяния, неверия, ни у кого нет. На всем земном шаре…

«Все эти годы мы не ощущали, что нужны Украине»

Дончанин Виктор Иванович долгие годы занимал ряд серьезных должностей в государственных структурах, вышел на пенсию за два года до войны.

— Я каждый день веду подсчет, сколько длится оккупация Донбасса. Уже почти 2080 дней. Это свыше пяти лет и восьми месяцев.

Мы тут давно утратили связь с реальностью и забыли, как это — жить. Привыкли выживать, терпеть и ждать.

Я много читаю, общаюсь с людьми самых разных взглядов, размышляю и анализирую. Реверансов в сторону нынешней киевской власти с ее «всем все простить и миру — мир» делать не буду. Полностью согласен с тезисом известного донецкого журналиста и политолога Кирилла Сазонова, работающего сейчас в Киеве. Он недавно написал: «Важно не перепутать мир и «русский мир». Лаконичная и очень точная формулировка.

Теперь о разведении сил. Во-первых, не верьте, что боевики отведут свои войска и прекратят обстрелы. Это сказки для наивных европейцев. Ползучее продвижение террористов вперед неминуемо, если мы допустим разведение сил по всему фронту (эта идея уже не раз была озвучена в Киеве).

Во-вторых, считаю, что идет позорная, ничем, кроме «хотелок» Путина, не обоснованная сдача наших территорий. Да, украинцев заверяют, что «все под контролем и надо сохранять спокойствие», что «мы ничего не теряем», что «у ребят рабочее настроение, они четко знают, что и как делать», что «кто-то умышленно раскачивает ситуацию». Бред это все. В Станице Луганской, Золотом и Петровском идет планомерное «освобождение от Украины».

Я точно знаю, что из Золотого уже вывозят ребятишек. Мои друзья в Лисичанске спешно продают квартиру, пока за нее можно получить хоть какие-то деньги, потому что фронт вот-вот может приблизиться к этому городу. У патриотов из Станицы Луганской очень нехорошие предчувствия. Мой добрый знакомый в шоке. По его словам, «вата» сейчас просто в эйфории: «Скоро придут наши». «Наши» — это россияне. Судя по тому, с каким усердием там строят мост, по которому с той стороны вполне может проехать любая техника, этого ждать недолго…

В Донецке вовсю ходят слухи, что к Новому году война закончится. Откуда люди взяли такое, не знаю. С моими ощущениями это не совпадает. Я убежден, что эта рана будет гноиться еще долгие годы, если не десятилетия.

При этом перспектива скорого наступления мира основную массу дончан почему-то пугает. Парадокс, согласитесь.

Сегодня им все понятно и привычно. У них более-менее налаженная жизнь. А что будет завтра? Если вернется Украина, кое-кому придется отвечать за содеянное. Все чаще слышу местный юмор: «Ты еще не на „Миротворце“? Недорабатываешь». Это коллаборанты так бравируют друг перед другом. На самом деле им очень страшно. «Чиновники» покрупнее калибром давно прикупили «хатынки» в России — им придется сматываться по-любому. А остальные? Переобуются на ходу и им все простят? У нас в подъезде живет работник «мэрии». Сидит себе в кабинете и пишет постановления «именем ДНР». Оружия в руки не брал. Он останется на этой же должности, только в кабинете Тризуб повесит?

Недавно разговаривал с одним «ополченцем» — сыном моего бывшего коллеги. Он убежден, что россияне их быстро «без шума и пыли» утилизируют. А если вдруг как-то обойдется, все равно ему не жить. Готов наложить на себя руки: «В тюрьму не пойду».

А основной массе вообще все равно, чья власть будет. Снимите пару фильмов о том, что Донбасс первыми освоили монголы, они схватят монгольские флаги и будут ими размахивать на всех углах. Лишь бы была еда в холодильнике, а по телевизору сериалы да шоу Петросяна.

Еще скажу о том, что вам слышать будет неприятно. Эта война запомнится не только подлостью и коварностью врага, но и сдачей территорий и тем, что Украина предала своих жителей. Мы всегда будем ходить в виноватых. Мы для вас «сепары». Но вот когда я захожу в харьковский Metro и читаю на этикетках «произведено в России», как такое принять?

Все эти годы мы не ощущали, что нужны Украине. Хотя нас постоянно в этом заверяли, действиями это не подкреплялось. Взять хотя бы пересечение КПВВ. О том, через какие мытарства там проходили люди, сказано много. Но вот недавний пример. Кабмин придумал новые правила — с 29 октября детей из ОРДЛО в возрасте до 16 лет разрешат впускать-выпускать только при наличии детского загранпаспорта. Для семьи моего сына это странное нововведение стало шоком. Как оформить документ моему годовалому внуку, вторая бабушка которого живет в Мариуполе? Сколько раз придется съездить в паспортный стол? Сколько часов отстоять в очередях? И хотя вскоре это постановление отменили, радости не случилось, так как мы пережили настоящий стресс. Думаете, такое шараханье будет способствовать любви к Украине и желанию вернуться под ее крыло?

Кстати, о любви. Тут каждый день по телевизору показывают, как россияне рвут на груди рубаху за Россию-матушку, как у нас с младых ногтей учат воспевать Донбасс и как украинцы… хают Неньку (наши телевизионщики используют нарезку из новостей украинского ТВ). Логический вопрос: какой реакции ожидать от людей, которым россияне круглосуточно вдалбливают, что «Украина — это недострана», и которым вы сами рассказываете, что хуже этого государства ничего нет. Выедешь на «большую землю», и понеслось. «Сил нет здесь жить». «За что нам такое наказание?» «Драпать отсюда надо». Вам все не так. И при этом вы собираетесь убедить жителей Донбасса, что им будет хорошо только в Украине? Сначала сами научитесь любить свою страну.

Недавно с женой в голос хохотали над советом Зеленского живущим в оккупации. Поскольку на шестом году информационной войны так и не удалось обеспечить территорию «ЛНР/ДНР» сигналом украинского телевидения и радио, президент посоветовал нам не смотреть росТВ или разговаривать с экраном, как это делает российский кавээнщик Сергей Светлаков: «Что ты врешь? Я тебе не верю». Дельный совет, правда?

Из того же ряда и предложение новоиспеченного советника секретаря СНБО, бывшего комика Сергея Сивохо немедленно начать платить пенсии жителям оккупированных территорий. Как он себе это представляет? Возьмет мешок с гривнями и привезет в родной Донецк? Или откроет в «ДНР» тридцать отделений «Ощадбанка»? А отсюда в Киев будут идти отчеты о выданных пенсиях и требования «давайте еще»? Зачем ляпать языком? Чтобы показать, что он инициативный и сердобольный?

Его тайный «опрос» вообще не хочу комментировать (Сивохо заявил, что его команда изучала электоральные настроения на оккупированной территории Донбасса, но отказался сообщить какие-либо подробности. — Авт.). У меня очень большой круг общения, включая «чиновников», педагогов, медиков, коммунальщиков в разных городах. Если бы было хоть что-то, я знал бы, поверьте. Поймите следующее. Местное население настолько напугано «подвалами», что вероятность, что кто-то согласится отвечать на какие-то вопросы, даже если их будут задавать знакомые, равна нулю. Этот «опрос» — чудовищная ложь. Думайте сами, «для чего, для кого?», как поется в известной кавээновской песне.

«Приветствую любые переговоры, но боюсь до обморока, что боевики пойдут в наступление»

Алла, врач из Луганска.

— Я не военный аналитик и не политолог. Сижу в оккупации и наблюдаю за происходящим. Поэтому, как чукча: что вижу — о том пою. Могу сказать одно: украинцы, не надейтесь на мирное решение на Донбассе.

Мы со страхом ждем, что будет после разведения сил. Моя замечательная соседка мечтает: «Вот пусть одни в одну сторону, другие — в противоположную. И чтобы я до конца своих дней не видела парней в камуфляже». Я тоже всецело за разведение. Хочу мира, хочу тишины, хочу прежней жизни. Приветствую любой обмен, любые переговоры, любые планы восстановления Донбасса. Но боюсь до обморока, что боевики пойдут в наступление. Эти наперсточники вас классически развели с разведением сил.

Кто знает, что еще придумает Путин? Или кто-то верит, что он «устал от войны» и Россия решит сама уйти с Донбасса, заберет своих убийц и вообще оставит Украину в покое? Вот увидите, Кремль еще добьется, чтобы Украина сама восстанавливала этот регион. Посему у меня вопрос. Вот вы, налогоплательщики огромной страны, согласитесь, чтобы немалые деньги из нищей государственной казны шли на то, чтобы здесь была нормальная жизнь? Зачем вам это ярмо?

Черный юмор в том, что, когда в Луганск вернется Украина, не станет больше ни порядка, ни справедливости. Зато тарифы вырастут в разы. И что тогда скажет народ? Вы даже вообразить не можете, что у наших людей в головах. Так что лучше помогите семьям погибших, постройте новые больницы, отремонтируйте музеи. Но не дайте ни копейки Донецку и Луганску. Мы это не заслужили.

Еще скажу, что с удовольствием слежу за истерией в местных пабликах. С некоторых пор там начали паниковать: «Нас отдают Украине!»

Ужас и страх тех, кто позвал на мою землю «русский мир», лично меня радуют. Мне этих персонажей ничуть не жаль. Впрочем, четко понимаю, что в ближайшие годы Донбасс Украине не «отдадут». Даже мечтать об этом не стоит.

«Предателей нельзя принимать назад, как бы они ни раскаивались»

Иван, инженер из Лисичанска.

— Можете кидать в меня камни, но я, мечтающий об украинском Донецке и Луганске, считаю реинтеграцию Донбасса невозможной. Предателей нельзя принимать назад, как бы они ни раскаивались.

Вот представьте, что в вашем подъезде жил работяга. Вроде симпатичный мужик, только какой-то не шибко удачливый: в кошельке — то густо, то пусто. Веселился как мог. Иногда шумел, матерился, пил. Постоянно ворчал и обижался — все ему должны. В какой-то момент немного побузил и сгоряча заявил, что жить ему с такими соседями больше невмоготу — то ли дело его крутые дружки. А головорезы тут как тут — набежали по зову товарища. Превратили его квартиру в бомжатник, вынесли из нее все, чуть весь дом не сожгли, вам в душу наплевали.

Потом бросили его: «На фиг это чмо нужно?» Мужик теперь ходит побитый, грязный, злой, нищий, больной, рассказывает какие-то истории о своих подвигах, хочет особого отношения: «С кем не бывает?» Вы же видите, что он полностью деградировал и опустился на самое дно. Этот сосед — ваша головная боль. Он наводит ужас на вас, а со всех сторон убеждают, что вы обязаны его жалеть, помогать ему и вообще неплохо бы дать ему денег. Он же должен жить по-человечески, правда?

Вот вроде работящий, не дурак. Когда в настроении, поет неплохо. Но вы четко знаете, что этот тип смертельно заразен и что никакая дезинфекция не обезопасит вас. Эта хворь может пойти по всему дому. Да и запах от него… А у вас дети.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что думают жители прифронтовых поселков об отводе украинских войск.

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