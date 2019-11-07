Ким Кардашьян явилась на светское мероприятие в рабочей одежде ковбоев (фото)

Стиль жизни

Американская светская львица, модель, телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян и ее муж-рэпер Канье Уэст посетили в Нью-Йорке церемонию вручения премий Innovator Awards от журнала WSJ. На это гламурное мероприятие, как сообщает Daily Mail, 39-летняя Ким, известная своей любовью к экстравагантности, явилась в необычном наряде — обнажающем плечи и часть живота джинсовом топе в стиле корсета с пышными рукавами, а также в подчеркивающих ее знаменитые ягодицы облегающих джинсах, поверх которых звезда надела синие чапы — рабочую одежду ковбоев. Кожаные «леггинсы» подобного вида изначально были призваны защищать ноги всадника во время верховой езды. Чапы почти полностью скрывали сапоги Ким на высоком каблуке.

Канье оделся в тон наряду жены — в темно-синее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сестра Ким Кардашьян Хлое поздравила ее странным видео, где именинницу тошнит над унитазом.



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