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Ким Кардашьян явилась на светское мероприятие в рабочей одежде ковбоев (фото)
Американская светская львица, модель, телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян и ее муж-рэпер Канье Уэст посетили в Нью-Йорке церемонию вручения премий Innovator Awards от журнала WSJ. На это гламурное мероприятие, как сообщает Daily Mail, 39-летняя Ким, известная своей любовью к экстравагантности, явилась в необычном наряде — обнажающем плечи и часть живота джинсовом топе в стиле корсета с пышными рукавами, а также в подчеркивающих ее знаменитые ягодицы облегающих джинсах, поверх которых звезда надела синие чапы — рабочую одежду ковбоев. Кожаные «леггинсы» подобного вида изначально были призваны защищать ноги всадника во время верховой езды. Чапы почти полностью скрывали сапоги Ким на высоком каблуке.
Канье оделся в тон наряду жены — в темно-синее.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сестра Ким Кардашьян Хлое поздравила ее странным видео, где именинницу тошнит над унитазом.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!