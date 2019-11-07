- 12:49 В Киеве изменили правила возврата авто со штрафплощадки: что важно знать
- 12:42 Беспредел: киевлянин разыскал украденную у него машину и выяснил, что на ней ездят полицейские
- 12:36 Одесситку назвали лучшей каратисткой планеты
- 12:35 В тюрьму не собираются: появились любопытные сведения о настроениях боевиков в Донецке
- 12:31 «Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 12:28 Подрыв авто в Киеве: в полиции назвали главную версию
- 12:24 Крупнейшая авиакомпания Европы отменила 1300 рейсов
- 12:15 «Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП
- 12:05 «Крути колеса від цінового стресу» и плати меньше в аптеках
- 11:46 Побитый Виталием Кличко боксер жаждет боя с Усиком
- 11:41 Легкие рецепты вкусного ужина: быстро и просто
- 11:38 Соседские войны в Киеве: появились резонансные данные о стрелке и состоянии пострадавшего
Соседские войны в Киеве: появились резонансные данные о стрелке и состоянии пострадавшего
Появилась новая информация о состоянии киевлянина Николая Б., ставшего жертвой неадекватного должника за электричество на Борщаговке. Напомним, инцидент произошел на улице Чаадаева 6 ноября.
По словам сокурсника пострадавшего, адвоката Юрия Забияки, в споре ОСББ с должником получивший ранения присутствовал в качестве свидетеля при прекращении противоправных действий должника в части несанкционированного подключения к сетям дома. Он получил две пули, и сейчас находится в тяжелом состоянии.
По словам Забияки, стрелок был участником еще одного инцидента. Он скрылся с места ДТП и безуспешно судился с полицией.
Жительница дома Светлана Панюшкина сообщила, что пострадавшему требуется донорская кровь.
Как сообщали «ФАКТЫ», мужчина накопил огромные долги за коммунальные услуги. К тому же выяснилось, что он сделал врезку к общему электростояку, чтобы не платить за электроэнергию. Незаконные действия привели к тому, что у некоторых жильцов дома сгорела бытовая техника.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!