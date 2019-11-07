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Украина

Соседские войны в Киеве: появились резонансные данные о стрелке и состоянии пострадавшего

11:38 7 ноября 2019 303
Соседские войны в Киева: появились резонансные данные о стрелке и состоянии пострадавшего
Инф. «ФАКТОВ»

Появилась новая информация о состоянии киевлянина Николая Б., ставшего жертвой неадекватного должника за электричество на Борщаговке. Напомним, инцидент произошел на улице Чаадаева 6 ноября.

По словам сокурсника пострадавшего, адвоката Юрия Забияки, в споре ОСББ с должником получивший ранения присутствовал в качестве свидетеля при прекращении противоправных действий должника в части несанкционированного подключения к сетям дома. Он получил две пули, и сейчас находится в тяжелом состоянии.

По словам Забияки, стрелок был участником еще одного инцидента. Он скрылся с места ДТП и безуспешно судился с полицией.

Жительница дома Светлана Панюшкина сообщила, что пострадавшему требуется донорская кровь.

Как сообщали «ФАКТЫ», мужчина накопил огромные долги за коммунальные услуги. К тому же выяснилось, что он сделал врезку к общему электростояку, чтобы не платить за электроэнергию. Незаконные действия привели к тому, что у некоторых жильцов дома сгорела бытовая техника.

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