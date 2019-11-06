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Происшествия

Воровал электричество: в Киеве жилец-должник расстрелял соседа (видео)

22:32 6 ноября 2019 331
Воровал электричество: в Киеве жилец-должник расстрелял соседа (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве по улице Чаадаева произошло жуткое преступление — агрессивный мужчина из автомата расстрелял соседей, которые пришли к нему из-за того, что он воровал электричество.

В сети появилось видео с места инцидента.

По словам жителей дома, мужчина накопил огромные долги за коммунальные услуги. К тому же выяснилось, что он сделал врезку к общему электростояку, чтобы не платить за электроэнергию. Незаконные действия привели к тому, что у некоторых жильцов дома сгорела бытовая техника. Когда же соседи пришли разбираться с нарушителем, он открыл стрельбу.

Напомним, накануне полицейские задержали заказчика и исполнителей покушения на убийство, совершенного 21 октября этого года в Броварском районе Киевской области. Там неизвестные в селе Княжичи стреляли в водителя легковушки.

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