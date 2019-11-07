- 12:49 В Киеве изменили правила возврата авто со штрафплощадки: что важно знать
- 12:42 Беспредел: киевлянин разыскал украденную у него машину и выяснил, что на ней ездят полицейские
- 12:36 Одесситку назвали лучшей каратисткой планеты
- 12:35 В тюрьму не собираются: появились любопытные сведения о настроениях боевиков в Донецке
- 12:31 «Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 12:28 Подрыв авто в Киеве: в полиции назвали главную версию
- 12:24 Крупнейшая авиакомпания Европы отменила 1300 рейсов
- 12:15 «Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП
- 12:05 «Крути колеса від цінового стресу» и плати меньше в аптеках
- 11:46 Побитый Виталием Кличко боксер жаждет боя с Усиком
- 11:41 Легкие рецепты вкусного ужина: быстро и просто
- 11:38 Соседские войны в Киеве: появились резонансные данные о стрелке и состоянии пострадавшего
«Крути колеса від цінового стресу» и плати меньше в аптеках
Бывают дни, когда все валится из рук с самого утра. Еле заходим в переполненный автобус, хватаемся за поручень, как за спасательную соломинку, и только хотим выдохнуть, как слышим чей-то кашель у самого уха. Чтобы такая ситуация не вывела вас из равновесия, заранее пополните запасы домашней аптечки. Если противовирусные средства и витамины находятся под рукой, можете воспользоваться ими в любой момент.
В ноябре в роботизированных аптеках действует акция «Крути колеса від цінового стресу"*. Если принимаете курс витаминов или хотите поддержать больного коллегу противовирусными средствами, можете купить все необходимое и заплатить до 25% меньше, чем обычно. Акция, как и забота о здоровье, касается каждого. Роботизированные аптеки под брендами «Аптека Копейка», «Аптека АНЦ», «Аптека Шар@», «Благодия» снизили цены на товары для малышей и взрослых.
Платите до 25% меньше за витамины, лекарства, детское питание, средства гигиены и другие товары.
Акция стартовала 1 октября и финиширует 30 ноября 2019-го. В течение этого времени можно приобрести товары для повышения иммунитета, чтобы простуженные люди в общественном транспорте или в офисе не влияли на ваше настроение и физическое состояние.
Напоминаем, до конца сезона скидок в роботизированных аптеках «Аптека Копейка», «Аптека АНЦ», «Аптека Шар@», «Благодия» осталось 25 дней. Не откладывайте покупку товаров, которые могут пригодиться дома или на работе. Там товары на полках ищут роботы. Поэтому провизоры могут уделить покупателю максимум внимания: ответить на общие вопросы относительно товара, сообщить о размере скидки в рамках акции. Если ваше свободное время ограничено рабочими задачами и встречами, сделайте предварительный заказ с помощью аптечной справки по телефону 5900.
* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!