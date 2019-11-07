«Крути колеса від цінового стресу» и плати меньше в аптеках

Здоровье и медицина

Бывают дни, когда все валится из рук с самого утра. Еле заходим в переполненный автобус, хватаемся за поручень, как за спасательную соломинку, и только хотим выдохнуть, как слышим чей-то кашель у самого уха. Чтобы такая ситуация не вывела вас из равновесия, заранее пополните запасы домашней аптечки. Если противовирусные средства и витамины находятся под рукой, можете воспользоваться ими в любой момент.

В ноябре в роботизированных аптеках действует акция «Крути колеса від цінового стресу"*. Если принимаете курс витаминов или хотите поддержать больного коллегу противовирусными средствами, можете купить все необходимое и заплатить до 25% меньше, чем обычно. Акция, как и забота о здоровье, касается каждого. Роботизированные аптеки под брендами «Аптека Копейка», «Аптека АНЦ», «Аптека Шар@», «Благодия» снизили цены на товары для малышей и взрослых.

Платите до 25% меньше за витамины, лекарства, детское питание, средства гигиены и другие товары.

Акция стартовала 1 октября и финиширует 30 ноября 2019-го. В течение этого времени можно приобрести товары для повышения иммунитета, чтобы простуженные люди в общественном транспорте или в офисе не влияли на ваше настроение и физическое состояние.

Напоминаем, до конца сезона скидок в роботизированных аптеках «Аптека Копейка», «Аптека АНЦ», «Аптека Шар@», «Благодия» осталось 25 дней. Не откладывайте покупку товаров, которые могут пригодиться дома или на работе. Там товары на полках ищут роботы. Поэтому провизоры могут уделить покупателю максимум внимания: ответить на общие вопросы относительно товара, сообщить о размере скидки в рамках акции. Если ваше свободное время ограничено рабочими задачами и встречами, сделайте предварительный заказ с помощью аптечной справки по телефону 5900.

* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter