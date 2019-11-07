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«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)
Утром в четверг, 7 ноября, около 9:30 неизвестный сообщил о минировании поезда № 744 Львов — Киев. Ранее в столице аноним «минировал» станции метро «Майдан Незалежности» и «Дворец спорта».
Как сообщили в «Укрзалізниці», состав остановили на станции Обводной. Пассажиров — 420 человек — высадили, а взрывотехники начали проверять поезд.
Фото с места ЧП в сеть выложил руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис, ехавший этим поездом в столицу.
А «Цензор.нет» опубликовал еще несколько фотографий, сделанных на станции Обводной.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице из-за ложных сообщений о минировании закрывали станции метро «Театральная», «Хрещатик» и пересадки.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!