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Происшествия

«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)

12:15 7 ноября 2019 266
Минирование поезда Львов&nbsp;— Киев
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в четверг, 7 ноября, около 9:30 неизвестный сообщил о минировании поезда № 744 Львов — Киев. Ранее в столице аноним «минировал» станции метро «Майдан Незалежности» и «Дворец спорта».

Как сообщили в «Укрзалізниці», состав остановили на станции Обводной. Пассажиров — 420 человек — высадили, а взрывотехники начали проверять поезд.

Фото с места ЧП в сеть выложил руководитель управления инвестиционной политики Львовской ОГА Роман Матис, ехавший этим поездом в столицу.

А «Цензор.нет» опубликовал еще несколько фотографий, сделанных на станции Обводной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице из-за ложных сообщений о минировании закрывали станции метро «Театральная», «Хрещатик» и пересадки.

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