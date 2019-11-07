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Спорт

Одесситку назвали лучшей каратисткой планеты (фото)

12:36 7 ноября 2019 64
анжелика терлюга
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Одесситка Анжелика Терлюга признана лучшей каратисткой мира в весовой категории до 55 килограммов. Об этом сообщает официальный сайт Всемирной федерации карате (WKF). По итогам сезона Терлюга набрала 19 тысяч 114 очков. Ранее украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила в номинации «Восходящая звезда» во время церемонии награждения лучших легкоатлетов Европы EA Golden Tracks, которая состоялась в столице Эстонии Таллине.

У ближайшей преследовательницы Анжелики, итальянки Сары Кардин, 18 тысяч 582 очка. С начала 2019 года Терлюга завоевала пять золотых и одну бронзовую медаль на шести турнирах KARATE 1 Premier League.

В Олимпийском рейтинге сейчас 27-летняя Анжелика — вторая (7087,5), она уступает лишь спортсменке из Турции — Серап Озчелик Сарапоглу (7657,5), которая выступает в категории до 50 кг. В отборе на Олимпиаду-2020 в Токио они имеют общий рейтинг. Напомним, меньше чем через год Токио будет принимать Олимпийские игры, где карате впервые будет представлен наравне с другими видами спорта.

Анжелика занимается карате с семилетнего возраста. Своими хобби она называет: шопинг и флай-йогу, а самой большой мечтой — стать хорошей мамой и женой. Между тем, сердце одной из самых красивых каратисток в мире несвободно, уже несколько лет она встречается с коллегой по цеху из Германии.

Анжелика Терлюга уже не первый год входит в рейтинг самых красивых украинских спортсменок и сочетает в себе внешнюю привлекательность и отличные результаты на самых престижных турнирах. Страница яркой блондинки в соцсети привлекает не меньше болельщиков, чем ее успехи на татами.

«ФАКТЫ» ранее сообщали, что украинец стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров. Как сообщили в Федерации шахмат Украины, молодежное первенство планеты проходило в столице Индии Дели.

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