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- 14:49 На Ланжероне в Одессе горит элитная гостиница: фото и видео с места происшествия
На Ланжероне в Одессе горит элитная гостиница: фото и видео с места происшествия
В курортном районе Одессы, возле популярного пляжа Ланжерон, горит здание отеля. Клубы черного дыма можно наблюдать издалека, их видно даже из отдаленных районов города. Напомним, в ночь на вторник, 5 ноября, в Ровно загорелся ресторан LION, расположенный в центральном парке отдыха.
По сведениям очевидцев, возгорание произошло в элитной гостинице M1 Club Hotel, расположенной на побережье, в непосредственной близости от дельфинария «Немо».
Эту информацию подтвердили в региональном главке ГСЧС, сказав, что на месте происшествия работают спасатели, которые выехали туда по «повышенному рангу вызова».
Как сообщил одесский сайт «Думская», обгорел угол здания со стороны порта по всей высоте.
А недавно в центре Киева загорелась многоэтажка. Возгорание произошло на крыше шестиэтажного дома на улице Пирогова возле станции метро «Университет».
Фото — «Думская»
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