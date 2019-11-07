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Украина

Синоптики предупредили украинцев о сильном тумане

14:58 7 ноября 2019 97
Синоптики предупредили украинцев о сильном тумане
Инф. «ФАКТОВ»

В Украинском Гидрометцентре предупредили о сильных туманах, которые ожидаются на Правобережье в пятницу, 8 ноября. Напомним, в конце октября туман нарушили работу украинских аропортов

Видимость в этот день не превысит 200−500 метров (уровень опасности).

По Киеву и Киевской области снова ожидается утренний туман, видимость также будет ограниченной.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в пятницу, 8 ноября, в западных и северных регионах сохранится прохладная погода, тогда как на юге, востоке и в большинстве центральных областей по-прежнему будет тепло — до + 14 + 20 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с начала ноября 2019 года в Украине было установлено сразу два температурных рекорда. Так, в ночь на 5 ноября температура не опустилась ниже +12,3° - за 139 лет наблюдений такой теплой ночь была лишь дважды. А 4 ноября был побит рекорд 1996 года — средняя за сутки температура достигла +12,9°С. Климатологи говорят, что такие значения соответствуют норме на 21 сентября.

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