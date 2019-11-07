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Происшествия

В ход шли дымовые шашки: возле общежития в Киеве устроили масштабную потасовку (видео)

15:14 7 ноября 2019 183
У входа в общежитие
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 7 ноября, в Киеве жильцы общежития на Полевой подрались с охраной. За день до этого трагедия произошла в одном из общежитий Днепра. Об этом сообщает Нацполиция Киева.

На месте происшествия правоохранители установили, что в общежитие приехали представители исполнительной службы вместе с сотрудниками частной охранной структуры. Между жильцами и охранниками возникла драка. При этом применялись дымовые шашки и огнетушители. Полиция вмешалась в ситуацию и прекратила нарушения общественного порядка.

Для установления причин инцидента в территориальное управление полиции доставлены одиннадцать человек.

Видео происшествия опубликовал «Киев Оперативный», при этом уточняется, что люди проживали в общежитии без воды и света.

Ранее сообщалось, что в студенческом общежитии в Днепре парень выстрелил в голову девушке, потому что та смеялась.

Фото: скриншот видео Сергея Гришина

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