- 20:21 Легкие рецепты вкусного ужина: быстро и просто
- 20:17 «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Рома»: онлайн видео голов матча Лиги Европы
- 20:04 На улице в Киеве нашли "ничейного" трехлетнего ребенка: полиция просит помощи в поисках его родителей
- 20:03 Любовь зла: ревнивец взорвал гранату под Харьковом, есть раненые
- 20:01 Четыре дня бродила по лесу в шлепанцах: на Полтавщине разыскивают родных женщины, потерявшей память
- 20:00 Палестинский беженец устроил резню в одном из самых популярных туристических мест Иордании
- 19:46 Мысли за рулем: Зеленский в Tesla поразмышлял об успехах и ошибках власти
- 19:43 «Копенгаген» — «Динамо» — 1:0: онлайн-трансляция матча Лиги Европы, видео гола
- 19:39 Цемах готов дать показания о крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе, но при одном условии, — адвокат
- 19:27 «Александрия» – «Сент-Этьен»: онлайн видео голов матча Лиги Европы
- 19:09 Где смотреть онлайн «Копенгаген» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 19:08 В Кривом Роге пьяный прохожий расстрелял автомобиль из-за отказа водителя выпить вместе
«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Рома»: онлайн видео голов матча Лиги Европы
В четверг, 7 ноября, в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк», вмещающем чуть меньше 60 тысяч зрителей, пройдет матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе J между местной «Боруссией» и итальянской «Ромой». Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.
Две недели назад в Риме команды сыграли под жутчайшим ливнем в результативную ничью — 1:1. На гол римлянина Дзаньоло в первом тайме гости ответили реализованным Штиндлем пенальти на пятой (!) компенсированной минуте.
После этого соперники провели матчи во внутренних соревнованиях. «Волки» одержали в серии А три победы и поднялись на третье место в таблице, отставая от «Ювентуса» на семь очков и от «Интера» на шесть баллов. Менхенгладбахцы в рамках бундеслиги одержали две победы и продолжают лидировать, опережая одноклубников из Дортмунда на три очка, а вот из Кубка Германии вылетели, уступив тем же дортмундцам.
За голами поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Копенгаген» — «Динамо».
Фото Twitter ФК «Рома»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.