«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Рома»: онлайн видео голов матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 7 ноября, в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк», вмещающем чуть меньше 60 тысяч зрителей, пройдет матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе J между местной «Боруссией» и итальянской «Ромой». Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

Две недели назад в Риме команды сыграли под жутчайшим ливнем в результативную ничью — 1:1. На гол римлянина Дзаньоло в первом тайме гости ответили реализованным Штиндлем пенальти на пятой (!) компенсированной минуте.

После этого соперники провели матчи во внутренних соревнованиях. «Волки» одержали в серии А три победы и поднялись на третье место в таблице, отставая от «Ювентуса» на семь очков и от «Интера» на шесть баллов. Менхенгладбахцы в рамках бундеслиги одержали две победы и продолжают лидировать, опережая одноклубников из Дортмунда на три очка, а вот из Кубка Германии вылетели, уступив тем же дортмундцам.

За голами поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Копенгаген» — «Динамо».

Фото Twitter ФК «Рома»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter