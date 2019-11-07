Общество и люди

Украинцу Андрей Сыроватскому, который в Польше спас четверых человек во время страшной аварии на трассе, дали польское гражданство. Соответствующий акт Андрею вручил воевода Любушский Владислав Дайчак. О героическом поступке украинца, благодаря которому в июне 2019 года остались живы четыре человека, сейчас еще раз вспомнили и активно заговорили польские СМИ.

Андрей Сыроватский живет в Европе уже давно. Он дальнобойщик, вместе с женой и детьми обосновался в городе Гожув-Велькопольски Любусского воеводства. Андрей признался: получение польского гражданства стало для него большой неожиданностью.

— Я действительно этого не ожидал, — сказал «ФАКТАМ» Андрей. — Надеялся, что когда-то в будущем мои дети, имея польское образование, смогут получить гражданство. Но на то, что его получу и я, да еще и так быстро, не рассчитывал. По польским законам, если гражданство получает отец, то дети автоматически становятся гражданами Польши. А жене выписали отдельный акт. Я благодарен польским властям и всем, благодаря кому это стало возможным.

До сих пор вспоминаю ту страшную аварию. Такое не забывается. И каждый раз задаю себе один и тот же вопрос: действительно ли я сделал все, что мог? И жалею, что у меня не хватило времени сделать больше.

В той аварии возле города Щецин Западнопоморского воеводства погибли шесть человек. Но четверых благодаря оперативным действиям украинца удалось спасти. Андрей тогда был в рейсе на пути в Швецию. Автомобиль Сыроватского двигался за грузовиком, спровоцировавшим автокатастрофу. Андрей видел, что водитель фуры ехал очень быстро и был явно перегружен. Вероятнее всего, из-за этого не смог вовремя остановиться и врезался в легковушку. Легковой автомобиль на газу сразу загорелся. Через несколько секунд загорелись еще несколько машин.

Когда украинец бросился спать людей, горело уже пять автомобилей. Сначала Андрей вытащил детей из горящей легковушки.

— Из окна у переднего сиденья той машины выбирался мужчина с бородой, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей Сыроватский. — На заднем сиденье было двое детей. Одной рукой я держал огнетушитель, пытаясь загасить пламя, а другой начал через окно вытаскивать детей из салона. Машину прижало правой стороной к отбойнику. Я сел на отбойник (еще почувствовал, как содрал кожу на ногах), максимально наклонился к машине и начал вытягивать детей из окна. Тянул их одной рукой. Другая по-прежнему была занята огнетушителем. Я смог по очереди их вытащить.

Затем из другого авто Андрей вытащил женщину, выбив стекло в дверце. Женщина задыхалась, не могла взять его за руку. Тогда Андрей схватил ее за голову и руку и все-таки спас. В следующем авто Андрей обнаружил мужчину и женщину. Мужчина был без сознания (как оказалось позже, он уже тогда был мертв), а вот женщину, которая запуталась в ремне безопасности, украинец смог вызволить. Таким образом Андрей спас четверых человек.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о страшной аварии под Киевом в поселке Крюковщина. Тогда случайный прохожий Александр Хоменко спас беременную женщину. За минуту до взрыва ее автомобиля, он вынес женщину на руках.

«Я не чувствовал боли», — рассказал подробности того ЧП житель Крюковщины Александр Хоменко в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

Фото dorzeczy. pl

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