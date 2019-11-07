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Хвостатый ангел-хранитель: кот-герой спас ребенка от падения с лестницы (видео)
У пользователей сети вызвал восторг кот-герой, который спас ребенка хозяйки. Женщина оставила малыша одного в комнате, спящим в кроватке. Но тот сумел выбраться из нее и резво пополз к крутой лестнице, ведущей на нижний этаж. Как показала запись камеры наблюдения, когда беглец был уже на самом краю, в действие вмешалась наблюдавшая за ним домашняя кошка. В последний момент животное стрелой промчалось по комнате, перехватило ребенка, оттолкнув его назад и преградив дорогу. Кошка оставалась на страже и дальше, не подпуская малыша к опасному месту.
Видео распространилось по соцестям. «Этот кот заслуживает бесплатного пожизненного снабжения рыбой», «Настоящий ангел-хранитель в обличии кошки», — писали в комментариях.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети.
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