24.43 / 24.68 26.98 / 27.40
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Хвостатый ангел-хранитель: кот-герой спас ребенка от падения с лестницы (видео)

16:44 7 ноября 2019 292
Кот
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

У пользователей сети вызвал восторг кот-герой, который спас ребенка хозяйки. Женщина оставила малыша одного в комнате, спящим в кроватке. Но тот сумел выбраться из нее и резво пополз к крутой лестнице, ведущей на нижний этаж. Как показала запись камеры наблюдения, когда беглец был уже на самом краю, в действие вмешалась наблюдавшая за ним домашняя кошка. В последний момент животное стрелой промчалось по комнате, перехватило ребенка, оттолкнув его назад и преградив дорогу. Кошка оставалась на страже и дальше, не подпуская малыша к опасному месту.

Видео распространилось по соцестям. «Этот кот заслуживает бесплатного пожизненного снабжения рыбой», «Настоящий ангел-хранитель в обличии кошки», — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Минирование поезда Львов&nbsp;— Киев

«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)

Кот

Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер