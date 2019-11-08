24.37 / 24.62 26.86 / 27.28
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Сеть умилили слезы радости мальчика, которому подарили щенка (видео)

12:57 8 ноября 2019 99
Мальчик и щенок
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стало вирусным видео, всего за два дня набрало около 7,3 миллионов просмотров только в соцсети Twitter. В снятом в Нью-Йорке ролике мальчику делают сюрприз: дарят долгожданного щенка. Ребенок приходит в такой восторг, что, не сдержавшись, начинает плакать от счастья, закрыв лицо руками и сползая на пол.

«Подарок» пытается по-своему утешить своего нового хозяина, слизывая его слезы.

Пользователей сети умилила реакция мальчика. «Какой милый ребенок! Щенка точно будут очень сильно любить», «Он тут же отложил свой телефон. Преобладают реальные связи… Это бесценно», «Любовь с первого взгляда существует. Мы только что ее увидели» — писали в комментариях. Многие признавались, что сами не могли сдержать слез при виде этого трогательного зрелища.

Ранее «ФАКТЫ» писали о похожем видео, где мальчик разрыдался от счастья, когда ему вручили щенка, на которого он копил деньги полтора года.

Читайте также: Хвостатый ангел-хранитель: кот-герой спас ребенка от падения с лестницы.

Читайте также: Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

Сивохо

В Донецке жестко ответили Сивохо на заявление о выплате пенсий жителям ОРДЛО

Торт-оригинал

Невеста заказала торт, украшенный милой собачкой, а получила «дохлого дикобраза», раздавленного между слоями (фото)

Сергей Притула

Притула резко отреагировал на заявление бывшего друга Молочного про "фашистов" в Киеве

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер