Сеть умилили слезы радости мальчика, которому подарили щенка (видео)

Мир

В сети стало вирусным видео, всего за два дня набрало около 7,3 миллионов просмотров только в соцсети Twitter. В снятом в Нью-Йорке ролике мальчику делают сюрприз: дарят долгожданного щенка. Ребенок приходит в такой восторг, что, не сдержавшись, начинает плакать от счастья, закрыв лицо руками и сползая на пол.

«Подарок» пытается по-своему утешить своего нового хозяина, слизывая его слезы.

Пользователей сети умилила реакция мальчика. «Какой милый ребенок! Щенка точно будут очень сильно любить», «Он тут же отложил свой телефон. Преобладают реальные связи… Это бесценно», «Любовь с первого взгляда существует. Мы только что ее увидели» — писали в комментариях. Многие признавались, что сами не могли сдержать слез при виде этого трогательного зрелища.

Ранее «ФАКТЫ» писали о похожем видео, где мальчик разрыдался от счастья, когда ему вручили щенка, на которого он копил деньги полтора года.

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