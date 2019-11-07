24.45 / 24.74 27.05 / 27.50
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети

8:23 7 ноября 2019 4410
Кот
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стало вирусным видео, изначально опубликованное в Twitter пользователем @MerielMyers. На снятых в США кадрах кот наблюдает, как его хозяин играет с маленьким котенком, шокированный и возмущенный предательством человека.

Видео набрало сотни тысяч просмотров. Многие пользователи со смехом отметили, что кот выглядит не только обиженным: он явно обдумывает месть. «Молюсь за безопасность владельца и нового котенка. Кот явно вынашивает коварные планы», «Хозяину следует быть осторожным: спать в полглаза и следить, чтобы ему не обмочили тапки», — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали о забавном видео, где ленивая толстая кошка обманула беговую дорожку.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Кот

Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети

Анджелина Джоли

Многодетная мамочка без юбки: Анджелина Джоли снялась для обложки полностью обнаженной (фото)

Тина Кароль

Все по-настоящему: Тина Кароль раскрыла тайну отношений с Даном Баланом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер