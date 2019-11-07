Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети

Мир

В сети стало вирусным видео, изначально опубликованное в Twitter пользователем @MerielMyers. На снятых в США кадрах кот наблюдает, как его хозяин играет с маленьким котенком, шокированный и возмущенный предательством человека.

Видео набрало сотни тысяч просмотров. Многие пользователи со смехом отметили, что кот выглядит не только обиженным: он явно обдумывает месть. «Молюсь за безопасность владельца и нового котенка. Кот явно вынашивает коварные планы», «Хозяину следует быть осторожным: спать в полглаза и следить, чтобы ему не обмочили тапки», — писали в комментариях.

The look of utter betrayal pic.twitter.com/d8XWtMhKXZ — Meriel (@MerielMyers) November 4, 2019

Ранее «ФАКТЫ» писали о забавном видео, где ленивая толстая кошка обманула беговую дорожку.





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