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Видео шокированного кота, ревнующего хозяина к котенку, стало вирусным в сети
В сети стало вирусным видео, изначально опубликованное в Twitter пользователем @MerielMyers. На снятых в США кадрах кот наблюдает, как его хозяин играет с маленьким котенком, шокированный и возмущенный предательством человека.
Видео набрало сотни тысяч просмотров. Многие пользователи со смехом отметили, что кот выглядит не только обиженным: он явно обдумывает месть. «Молюсь за безопасность владельца и нового котенка. Кот явно вынашивает коварные планы», «Хозяину следует быть осторожным: спать в полглаза и следить, чтобы ему не обмочили тапки», — писали в комментариях.
The look of utter betrayal pic.twitter.com/d8XWtMhKXZ— Meriel (@MerielMyers) November 4, 2019
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