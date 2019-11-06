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Украина

Настоящий "совок": в сети показали, как ГБР готовится поздравить Трубу с днем рождения (фото)

10:49 6 ноября 2019 1
Список отделов ГБР
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 6 ноября, руководителю Госбюро расследований Роману Трубе, ранее заявившему о временной приостановке расследований дел Майдана, исполнилось 45 лет.

Тем временем в сети появилось фото документа, где расписана очередность, с которой сотрудники ГБР по отделам в четверг, 7 ноября, будут поздравлять своего шефа. Отведенное на приветствия время — от 5 до 15 минут.

Фото расписания в социальные сети выложил учредитель StateWatch, главный эксперт «Реанимационного пакета реформ» Александр Леменов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ГБР сообщило о подозрении пятерым чиновникам Минобороны Украины — их заподозрили закупке некачественного вещевого имущества для ВСУ по завышенным ценам.

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