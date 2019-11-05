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Украина

Расследование дел Майдана остановится: названа причина

9:58 5 ноября 2019 88
события на Майдане
Инф. «ФАКТОВ»

Расследование преступлений на Майдане во время Революции Достоинства в Киеве временно приостановится из-за большой нагрузки на Государственное бюро расследований. Об этом в своем блоге на «Украинской правде» написал глава ГБР Роман Труба.

Напомним, ранее за прекращение расследований убийств на Майдане выступал глава президентского Офиса Андрей Богдан.

По информации главы ГБР, с 20 ноября все дела, которые ранее расследовала прокуратура, перейдут в другие правоохранительные органы, в том числе, и в ГБР.

Ведомство получит около 5 тысяч томов дел Майдана, которые будут переданы новым следователем.

«Пять лет расследования, которые нужно отмотать назад и исследовать с самого начала. На время это остановит расследование», — пишет Труба.

По его словам, по всей Украине в ГБР работает 1500 человек по вместе со следователями, оперативниками и государственными служащими. Сейчас на одного следователя приходится более 100 производств. Расследовать дела Майдана будет отдельное подразделение, у которого будет большая нагрузка.

В связи с этим Труба просит Раду принять новый закон о ГБР и предлагает ввести упрощенную конкурсную процедуру для следователей ГПУ, которые расследуют «дела Майдана»

«С 1 ноября уже начала работать инвентаризационная комиссия, которая будет заниматься передачей производств в течение трех месяцев — это предмет плодотворной коммуникации с ГПУ. Но для того, чтобы они не стали чемоданом без ручки, нужно срочно менять закон», — пишет чиновник.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о реформе прокуратуры, которую начал новый генпрокурор Руслан Рябошапка. В рамках этого мероприятий уже были уволены несколько следователей ГПУ, которые вели дела Майдана, а также заместитель руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, который возглавлял расследование по этим делам.

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