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Цемах готов дать показания о крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе, но при одном условии, — адвокат
Бывший командир подразделения ПВО боевиков «ДНР» Владимир Цемах готов дать показания по делу малайзийского Boeing МН17. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Анатолия Кучерены, адвоката бывшего командира боевиков, Владимир Цемах готов ответить на вопросы следователей из Нидерландов. Но при этом адвокат уверяет, что его подзащитный объявлен в розыск в Украине и России, поэтому единственный вариант допроса — приезд следователей на оккупированную часть Донбасса.
По его словам, Цемах готов дать показания по малайзийскому Boeing МН17 «в случае обеспечения его прав».
Ранее сообщалось, что Цемах заявил, что ему якобы предлагали «домик в Голландии» в обмен на необходимые показания по причинам гибели лайнера Boeing МН17.
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