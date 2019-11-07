Происшествия

На улице в Киеве нашли "ничейного" трехлетнего ребенка: полиция просит помощи в поисках его родителей

В Киеве полицейские разыскивают родителей трехлетнего мальчика, которого прохожие увидели вечером самого на улице в Подольском районе.

Ребенка с ссадинами на лице нашли на улице Вышгородской. На вид ему 3 года, он не разговаривает.

Перед этим рядом с мальчиком находился пьяный мужчина. Прохожие вызвали полицию. Ребенка с ссадинами на теле госпитализировали.

Как сообщили в столичном главке полиции, работники ювенальной превенции пытаются выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказался на улице и разыскивают его родителей и родственников.

«Если вы узнали мальчика или имеете информацию о месте нахождения его близких, просьба позвонить на 102 или по телефону (044) 425−04−57», — говорится в сообщении полиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «наказании», которое устроили в детском саду Никополя Днепропетровской области двухлетнему малышу, оставив его самого на улице после прогулки. А также о буллинге со стороны воспитателя в детском саду Одессы.

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