Происшествия

Расстреляли из ПТУРов: стали известны подробности коварного нападения боевиков, в результате которого погиб боец 92-й бригады

В четверг, 7 ноября. на Донбассе погиб 23-летний боец 92-й отдельной механизированной бригады Герман Бродников. Об этом в Facebook сообщили его побратимы.

Военные пишут, что боевики среди бела устроили обстрел. А в это время инженерное отделение одного из механизированных батальонов бригады занималось оборудованием своих позиций.

В момент, когда бойцы выгружали древесину, прозвучали два прицельных выстрела из установки ПТУР.

Одна ракета попала точно в машину «УРАЛ», у которой и работали украинские бойцы. Старший солдат Герман Бродникова погиб на месте.

В 92-й ОМБр парень воевал с 2016 года. Он был верным другом и преданным бойцом.

Еще трое армейцев получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из них в тяжелом состоянии.

«До сих пор не верим, что потеряли Германа. Выражаем глубокие соболезнования маме и отцу Героя. Спасибо за воспитание отважного бойца и просим прощения за то, что не уберегли. Светлая память побратиму», — говорится в сообщении 92−1 омбр.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об украинских воинах, погибших на Донбассе в октябре 2019 года.

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