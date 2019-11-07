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Расстреляли из ПТУРов: стали известны подробности коварного нападения боевиков, в результате которого погиб боец 92-й бригады
В четверг, 7 ноября. на Донбассе погиб 23-летний боец 92-й отдельной механизированной бригады Герман Бродников. Об этом в Facebook сообщили его побратимы.
Военные пишут, что боевики среди бела устроили обстрел. А в это время инженерное отделение одного из механизированных батальонов бригады занималось оборудованием своих позиций.
В момент, когда бойцы выгружали древесину, прозвучали два прицельных выстрела из установки ПТУР.
Одна ракета попала точно в машину «УРАЛ», у которой и работали украинские бойцы. Старший солдат Герман Бродникова погиб на месте.
В 92-й ОМБр парень воевал с 2016 года. Он был верным другом и преданным бойцом.
Еще трое армейцев получили многочисленные ранения различной степени тяжести, один из них в тяжелом состоянии.
«До сих пор не верим, что потеряли Германа. Выражаем глубокие соболезнования маме и отцу Героя. Спасибо за воспитание отважного бойца и просим прощения за то, что не уберегли. Светлая память побратиму», — говорится в сообщении 92−1 омбр.
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