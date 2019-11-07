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На Донбассе погиб украинский военный, четверо получили ранения
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов погиб один военнослужащий ВСУ, еще четыре наших защитника получили ранения. Об этом сообщили в штабе ООС.
В течение текущих суток российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты.
Под обстрел попали опорные пункты ООС вблизи Крымского, Пивденного, Луганского, Новолуганского, Майорска, Водяного, Гнутово, Песок, Красногоровки.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об украинских воинах, погибших на Донбассе в октябре 2019 года. Также писали о тех, кто погиб в зоне проведения операции Объединенных сил в сентябре.
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