Украина

На Донбассе в октябре погибли десять бойцов: в сети показали фото героев

В Украине вспомнили украинских воинов, погибших на Донбассе в октябре 2019 года. Напомним, что в сентябре в зоне проведения операции Объединенных сил погибли 13 военнослужащих.

Как сообщает «Новинарня», самому младшему было 22 года, а старшему — 41 год.

3 октября во время дежурства на блокпосту на передовой в Луганской области пулей снайпера был смертельно ранен старший солдат, военнослужащий 2-го мехбатальйона Юрий Тишик.

Юрий Тишик

4 октября в Марьинском районе под обстрелом боевиков погиб старший солдат, механик-водитель взвода разведки разведывательной роты 1-й отдельной танковой Сиверской бригады Олег Ременной.

Олег Ременной

6 октября не стало старшего солдата Ивана Дейкуна, получившего смертельное ранение во время обстрела боевиками позиций 28 омбр ВСУ в районе города Красногоровка Донецкой области.

Иван Дейкун

8 октября погиб боец 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Андрей Батин.

Андрей Батин

10 октября во время вражеского обстрела погиб Юрий Волк — старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-админала Михаила Белинского.

Юрий Волк

11 октября в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер прапорщик морской пехоты Вячеслав Кубрак — он также служил в бригаде имени контр-адмирала Михайла Билинского. Командир инженерно-саперного взвода получил тяжелое ранение 8 октября.

Вячеслав Кубрак

15 октября в Донецкой области в районе города Авдеевка от пули снайпера погиб боец Юрий Громович — солдат 92-й отдельной механизированной бригады.

Юрий Громович

15 октября от пули снайпера погибла Ярослава Никоненко из 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба Украины.

Ярослава Никоненко

16 октября на позиции вблизи села Водяное в Приазовье (Красноармейский район) жизнь воина 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Степана Криля оборвала пуля вражеского снайпера.

Степан Криль

22 октября в Красногоровка от пули вражеского снайпера погиб сержант 28-й одесской механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Носкевич.

Виталий Носкевич

Материал «Кровавое „перемирие“: имена и фото бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в августе» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фотоколлаж с сайта https://novynarnia.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter