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На Донбассе в октябре погибли десять бойцов: в сети показали фото героев
В Украине вспомнили украинских воинов, погибших на Донбассе в октябре 2019 года. Напомним, что в сентябре в зоне проведения операции Объединенных сил погибли 13 военнослужащих.
Как сообщает «Новинарня», самому младшему было 22 года, а старшему — 41 год.
3 октября во время дежурства на блокпосту на передовой в Луганской области пулей снайпера был смертельно ранен старший солдат, военнослужащий 2-го мехбатальйона Юрий Тишик.
4 октября в Марьинском районе под обстрелом боевиков погиб старший солдат, механик-водитель взвода разведки разведывательной роты 1-й отдельной танковой Сиверской бригады Олег Ременной.
6 октября не стало старшего солдата Ивана Дейкуна, получившего смертельное ранение во время обстрела боевиками позиций 28 омбр ВСУ в районе города Красногоровка Донецкой области.
8 октября погиб боец 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Андрей Батин.
10 октября во время вражеского обстрела погиб Юрий Волк — старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-админала Михаила Белинского.
11 октября в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер прапорщик морской пехоты Вячеслав Кубрак — он также служил в бригаде имени контр-адмирала Михайла Билинского. Командир инженерно-саперного взвода получил тяжелое ранение 8 октября.
15 октября в Донецкой области в районе города Авдеевка от пули снайпера погиб боец Юрий Громович — солдат 92-й отдельной механизированной бригады.
15 октября от пули снайпера погибла Ярослава Никоненко из 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба Украины.
16 октября на позиции вблизи села Водяное в Приазовье (Красноармейский район) жизнь воина 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Степана Криля оборвала пуля вражеского снайпера.
22 октября в Красногоровка от пули вражеского снайпера погиб сержант 28-й одесской механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталий Носкевич.
Материал «Кровавое „перемирие“: имена и фото бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в августе» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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