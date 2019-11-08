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Целился в яблоко на голове, а выстрелил ниже: актер из «Игры престолов» мог стать убийцей (видео)

Актер из саги «Игра престолов» Джейсон Момоа, сыгравший мужа Дейенерис, вполне мог попасть в полицейские отчеты из-за своего неоднозначного нового развлечения — стрельбы из лука. Об этом пишет КП.

Партнером для опасных занятий «глава дотракийцев» выбрал английского телеведущего и актера Джеймса Кордена.

После того, как мужчины вместе катались на мотоцикле и били куриные яйца, они решили «поиграть в Робин Гуда».

Корден с яблоком на голове стал у мишени, а Джейсон Момоа закрыл глаза черной повязкой и взялся за лук. Наверное, хотел показать, что владеет оружием не хуже своего персонажа Кхала Дрого.

К счастью, прежде чем Джейсон выстрелил, его коллега быстро подставил под удар вместо себя манекен и не прогадал: Момоа попал не в яблоко, а в макушку куклы, которая, к слову, ниже, чем Корден.

Издание сообщает, что таким образом Момоа обычно проводит свободное время. Так, неделю назад актер показал свое бесстрашие, покормив медведя ртом. Он передал животному печенье губами.

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