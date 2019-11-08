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Отважный конь победил огонь: скакун сумел вывести из пламени свою семью (видео)

4:55 8 ноября 2019 48
Конь в Калифорнии
Инф. «ФАКТОВ»

В сети набирает популярность видео, на котором отважный конь спасает свою семью от пожара в штате Калифорния. Об этом рассказывает The Sun.

Сообщается, что в южной части американского штата пламя охватило около 7 квадратных километров площади. В связи с этим из городов Сими-Вэлли, Таузанд-Окс и Мурпарк были эвакуированы тысячи жителей, которые забирали с собой домашних животных.

На ролике показано, как во время наступления огня лошадей вывели из горящей зоны, и когда они брели по дороге на безопасном расстоянии от пламени, один из коней бросился обратно в сторону полыхающего ранчо, где, как оказалось, оставались другие лошади, включая жеребенка и его мать.

Через некоторое время бесстрашный скакун показался из дымовой завесы вместе с ними, и все вместе они поспешили удалиться от охваченной огнем территории.

Сообщается, что почти все животные были успешно эвакуированы с ранчо. Только одна кобыла по кличке Майер на бегу сломала ноги.

Пользователи предполагают, что спасенными животными могла быть семья жеребца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце октября на всей территории американского штата Калифорния было объявлено чрезвычайное положение. Причиной решения губернатора Гэвина Ньюсома стали мощные лесные пожары. Ситуация сложилась беспрецедентная. Пожарные и добровольцы не справлялись с огнем, распространению которого способствовали сильные ветры. Пламенем охвачены более 12 тысяч гектаров территории штата, а без остались примерно 2 миллиона калифорнийцев.

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