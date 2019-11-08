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Происшествия

На теле не было живого места: под Харьковом собака до смерти закусала сестру хозяйки (видео)

6:55 8 ноября 2019 539
Собака
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области пожилая женщина скончалась от укусов домашнего пса своей сестры. Об этом передает ТСН.

Сообщается, что 71-летняя женщина жила только несколько месяцев, потому что переехала к младшей сестре. По словам соседей, собака не была агрессивной, но на новую хозяйку стала рычать.

Крики пенсионерки услышали соседи через забор, но подойти к агрессивной собаке не рискнули. На помощь позвали сестру потерпевшей, которая возилась на огороде.

Когда та прибежала, то женщина уже была без сознания. Потерпевшую доставили в местную больницу, где за ее жизнь медики боролись четыре часа, но тщетно.

«Артерию она не задела, но раны были по всему телу. Кровопотеря была очень большая. Привозили покусанных собаками бродячими и домашними, но в таком тяжелом состоянии — это первый раз», — говорит заместитель директора Чугуевской больницы Валерий Суховецкий.

Сейчас полицейские ждут окончательных выводов экспертов, что пенсионерка умерла именно от укусов собаки. Дело расследуют как несчастный случай.

Пес, который причинил смерть женщине — это метис лайки и дворняги. Животное десять дней под присмотром ветеринаров, которые проверяют, не бешеное ли оно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США женщине ампутировали обе ноги и обе руки после того, как ее облизала собственная собака.

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