Наука и технологии

14-летняя девочка придумала, как избавиться от "слепых зон" в автомобиле (видео)

14-летняя американская школьница Алайна Гасслер (Alaina Gassler) придумала изобретение, позволяющее водителям автомобилей расширить внешний обзор, которому мешают стойки около лобового стекла.

Как сообщает Тtjournal, она разместила веб-камеру снаружи машины и использовала небольшой проектор, чтобы выводить изображение с улицы в салон.

В описании к демонстрации своего изобретения девушка отметила, что благодаря светоотражающей ткани изображение во время езды видит только водитель — пассажирам оно не мешает.

Гасслер создала прототип для научно-технической ярмарки школы Эйвон Гроув.

Гасслер протестировала прототип со своим отцом во время поездки на семейном автомобиле Jeep Grand Cherokee, который известен широкими стойками около стекла.

Однако, специалисты считают, что технология пока далека от совершенства и массового применения. Судя по демонстрации девушки, проектор и камера довольно сильно трясутся даже на небольшой скорости, а изображение с улицы выглядит слегка увеличенным.

Несмотря на это, в конце октября девушка выиграла главный приз на научно-техническом конкурсе Broadcom MASTERS. Вместе с призом она получила вознаграждение в размере 25 тысяч долларов.

Производители автомобилей уже пытались избавиться от «слепых зон» у лобового стекла. Несколько известных фирм — Hyunda, Kia, Toyota и Jaguar предлагали свои варианты. А Land Rover провели исследование системы, которые позволяла водителям смотреть сквозь стойки во всей машине с помощью экранов. Однако ни одна из этих идей пока не была воплощена в массовом автомобиле.

Напомним, на ежегодной выставке CES 2019 в Лас-Вегасе совершенно новая на мировом рынке компания Byton представила электрокроссовер Byton Concept, в котором вместо традиционных наружных зеркал стоят видеокамеры, вместо ручек дверей также установлены камеры, распознающие лица авторизованных пользователей.

Как сообщали «ФАКТЫ», школьница из Запорожского технического лицея и Малой академии наук Украины Анастасия Кононенко выиграла грант в 500 тысяч гривен на развитие своей инженерной идеи. Изобретение нацелено на то, чтобы автоматика помогала спасать детей, а также животных, которых оставили в запертом автомобиле.

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