Происшествия

Появилось видео с моментом провала авто под землю в центре Киева

В сеть попало видео с моментом ухода «под землю» автомобиля «Дачия» в центре Киева во время масштабной «коммунальной катастрофы» на перекрестке Саксаганского и Шота Руставели, где несколько дней назад произошел прорыв 70-сантиметровой трубы с горячей водой. Кстати, это ЧП произошло в том же месте, где прорывало трубу годом ранее — осенью 2018 года.

Видео на своей страничке в социальных сетях выложил ресурс «dtp.kiev.ua».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», масштабную аварию в Киеве сняли с высоты птичьего полета. В районе ЧП несколько машин провалились в воронки, некоторые из которых достигали размеров три на т ри метра.

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