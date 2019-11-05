Асфальт плавился, как сыр: центр Киева залило кипятком (видео)

Происшествия

В сеть выложили видео масштабной «коммунальной катастрофы» в центре Киева, которую спровоцировал прорыв труб. Кстати, годом ранее в этом же месте также происходило серьезное ЧП из-за прорыва труб.

Как сообщает «Киев Оперативный», чрезвычайное происшествие случилось на перекрестке Саксаганского и Шота Руставели. «Асфальт поплавился, как сыр на горячем бутерброде. Объезжайте», — говорится в комментарии к видео. На кадрах также видно, что один автомобиль передними колесами, похоже, провалился под асфальт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на Голосеевском проспекте случилась серьезная авария — из-за прорыва трубы улица превратилась в реку.

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