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В одинаковых нарядах: Селена Гомес привела свою младшую сестренку на премьеру «Холодного сердца 2» (фото, видео)
Американская певица и актриса Селена Гомес посетила премьеру мультфильма «Холодное сердце 2» (Frozen 2) в Голливуде. 27-летняя звезда привела с собой младшую единоутробную сестренку — шестилетнюю Грейси Тифи. Дуэт сестер произвел фурор среди фотографов. Селена и Грейси оделись в одинаковые наряды в стиле сказочных зимних принцесс: белые платьях в мелкие голубые цветочки, поверх которых были накинуты серые плащи-накидки с блестками и перьями.
Театральная актриса Мэнди Корнетт, родила своего первенца Селену в возрасте 16 лет. Когда будущей звезды было пять лет, ее родители расстались. В 2006 году Мэнди повторно вышла замуж за Брайана Тифи. Супруги долго не могли завести ребенка. Наконец в 2013 году родилась Грейси. Селена была счастлива, когда у нее появилась сестра. «Я самая счастливая девушка в мире!», — написала она в соцестях, сообщая о беременности своей матери.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Селена Гомес возобновила роман со своим бывшим бойфрендом — участником группы One Direction Найлом Хораном.
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