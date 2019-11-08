24.37 / 24.64 26.86 / 27.31
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

В одинаковых нарядах: Селена Гомес привела свою младшую сестренку на премьеру «Холодного сердца 2» (фото, видео)

9:46 8 ноября 2019 77
Селена Гомес и ее младшая сестра с персонажами в косюмах из «Холодного сердца»
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица и актриса Селена Гомес посетила премьеру мультфильма «Холодное сердце 2» (Frozen 2) в Голливуде. 27-летняя звезда привела с собой младшую единоутробную сестренку — шестилетнюю Грейси Тифи. Дуэт сестер произвел фурор среди фотографов. Селена и Грейси оделись в одинаковые наряды в стиле сказочных зимних принцесс: белые платьях в мелкие голубые цветочки, поверх которых были накинуты серые плащи-накидки с блестками и перьями.

Театральная актриса Мэнди Корнетт, родила своего первенца Селену в возрасте 16 лет. Когда будущей звезды было пять лет, ее родители расстались. В 2006 году Мэнди повторно вышла замуж за Брайана Тифи. Супруги долго не могли завести ребенка. Наконец в 2013 году родилась Грейси. Селена была счастлива, когда у нее появилась сестра. «Я самая счастливая девушка в мире!», — написала она в соцестях, сообщая о беременности своей матери.

фото Getty

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Селена Гомес возобновила роман со своим бывшим бойфрендом — участником группы One Direction Найлом Хораном.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Хотя бы два года страхового стажа: в ПФУ разъяснили порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

Пенсия в Украине

Стало известно, за какой период нужно учитывать зарплату при начислении пенсии

Сивохо

В Донецке жестко ответили Сивохо на заявление о выплате пенсий жителям ОРДЛО

Минирование поезда Львов&nbsp;— Киев

«Остановили посреди поля»: с поездом «Львов – Киев» произошло ЧП (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер