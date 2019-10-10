- 10:27 Зеленский общается с журналистами в Kyiv Food Market: онлайн-трансляция пресс-марафона президента
- 10:17 Ломая стандарты: Victoria’s Secret впервые привлекла к своей рекламе модель с 50-м размером одежды
- 10:12 Смертельное ДТП в Запорожье: водитель маршрутки сбежал из больницы
- 10:10 В Крыму ФСБ задержала проукраинского активиста: первые подробности
- 10:06 Возраст нипочем: 55-летняя Моника Беллуччи показала экстремальное декольте в прозрачном топе
- 10:06 Депутаты инициируют отмену «поправки Геруса», которая позволила импорт электроэнергии из РФ
- 09:41 Селена Гомес возобновила роман со своим бывшим бойфрендом Найлом Хораном
- 09:37 Курс валют 10 октября: за сколько можно купить и продать доллары в украинских банках
- 09:35 Пресс-марафон Зеленского: Мендель рассказала, сколько будет длиться мероприятие
- 09:25 В шапке посреди небоскребов: Усик провел открытую тренировку перед боем с Уизерспуном
- 09:14 В России 72-летнего мужчину отправили в тюрьму на 12 лет за «шпионаж» в пользу Украины
- 08:39 В США могут обнародовать расшифровки разговоров Зеленского с Пенсом
Селена Гомес возобновила роман со своим бывшим бойфрендом Найлом Хораном (фото)
Американская певица Селена Гомес после очередной свадьбы своего бывшего бойфренда Джастина Бибера с моделью Хейли Болдуин возобновила роман с другим своим экс-возлюбленным. 27-летняя Селена все больше времени проводит в компании 26-летнего ирландского певца Найла Хорана — участника популярной группы One Direction, делающим также успешную сольную карьеру.
Ранее в соцсетях появилась фотография с одной из вечеринок, на которой Гомес позирует в компании друзей — включая Хорана, который на снимке обнимает ее за плечи. Это уже вызвало соответствующие толки. А теперь, как сообщает издание Daily Mail, повседневно одетую певицу засекли входящей в лос-анджелесский дом Найла. В руках она буднично держала сумки с продуктами.
Сам Найл подлил масла в огонь, разместив в Instagram свое фото на фоне гигантского постера с изображением Селены.
Стало известно, что недавно Хоран расстался со своей подругой — 22-летней американской актрисой, моделью и певицей Хейли Стейнфилд. Они были вместе около года.
Найл и Селена знакомы уже давно. Сначала они были просто друзьями, четыре года назад их отношения переросли в романтические, потом пара снова решила перейти в статус приятелей. А теперь они сблизились снова.
Между тем новый роман американской певицы Майли Сайрус развивается вовсю. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», певец Коди Симпсон навестил свою подругу в больнице и пел ей песни под гитару прямо в палате.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Отомстила» за мать: дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке (фото)
Принц Гарри расплакался, узнав о второй беременности жены, а Меган Маркл снова поссорилась с Кейт Миддлтон — СМИ (фото)
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.