24.61 / 24.95 26.91 / 27.40
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Селена Гомес возобновила роман со своим бывшим бойфрендом Найлом Хораном (фото)

9:41 10 октября 2019 172
Селена Гомес
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица Селена Гомес после очередной свадьбы своего бывшего бойфренда Джастина Бибера с моделью Хейли Болдуин возобновила роман с другим своим экс-возлюбленным. 27-летняя Селена все больше времени проводит в компании 26-летнего ирландского певца Найла Хорана — участника популярной группы One Direction, делающим также успешную сольную карьеру.

Ранее в соцсетях появилась фотография с одной из вечеринок, на которой Гомес позирует в компании друзей — включая Хорана, который на снимке обнимает ее за плечи. Это уже вызвало соответствующие толки. А теперь, как сообщает издание Daily Mail, повседневно одетую певицу засекли входящей в лос-анджелесский дом Найла. В руках она буднично держала сумки с продуктами.

Сам Найл подлил масла в огонь, разместив в Instagram свое фото на фоне гигантского постера с изображением Селены.

Стало известно, что недавно Хоран расстался со своей подругой — 22-летней американской актрисой, моделью и певицей Хейли Стейнфилд. Они были вместе около года.

Найл и Селена знакомы уже давно. Сначала они были просто друзьями, четыре года назад их отношения переросли в романтические, потом пара снова решила перейти в статус приятелей. А теперь они сблизились снова.

Между тем новый роман американской певицы Майли Сайрус развивается вовсю. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», певец Коди Симпсон навестил свою подругу в больнице и пел ей песни под гитару прямо в палате.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анастасия Волочкова

«Отомстила» за мать: дочь Волочковой вышла в свет с любовницей отца и затмила ее на красной дорожке (фото)

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри расплакался, узнав о второй беременности жены, а Меган Маркл снова поссорилась с Кейт Миддлтон — СМИ (фото)

Пенсия

Индексация доходов: кому увеличат выплаты уже в октябре

Мирабелла

«Одно лицо, один голос»: стало известно, кто вскоре заменит Аллу Пугачеву (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер