Селена Гомес возобновила роман со своим бывшим бойфрендом Найлом Хораном (фото)

Шоу-бизнес

Американская певица Селена Гомес после очередной свадьбы своего бывшего бойфренда Джастина Бибера с моделью Хейли Болдуин возобновила роман с другим своим экс-возлюбленным. 27-летняя Селена все больше времени проводит в компании 26-летнего ирландского певца Найла Хорана — участника популярной группы One Direction, делающим также успешную сольную карьеру.

Ранее в соцсетях появилась фотография с одной из вечеринок, на которой Гомес позирует в компании друзей — включая Хорана, который на снимке обнимает ее за плечи. Это уже вызвало соответствующие толки. А теперь, как сообщает издание Daily Mail, повседневно одетую певицу засекли входящей в лос-анджелесский дом Найла. В руках она буднично держала сумки с продуктами.

Сам Найл подлил масла в огонь, разместив в Instagram свое фото на фоне гигантского постера с изображением Селены.

Стало известно, что недавно Хоран расстался со своей подругой — 22-летней американской актрисой, моделью и певицей Хейли Стейнфилд. Они были вместе около года.

Найл и Селена знакомы уже давно. Сначала они были просто друзьями, четыре года назад их отношения переросли в романтические, потом пара снова решила перейти в статус приятелей. А теперь они сблизились снова.

Между тем новый роман американской певицы Майли Сайрус развивается вовсю. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», певец Коди Симпсон навестил свою подругу в больнице и пел ей песни под гитару прямо в палате.

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